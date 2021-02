In questi ultimi anni è cambiato molto il modo di vedere la casa e lo spazio. Se da una parte si cerca di costruire un luogo che regala benessere, dall’altro si cerca di vivere in un luogo senza sprechi e quasi del tutto naturale.

Il rimedio fai da te è da sempre un compagno fedele per milioni di persone che vogliono prendersi cura della casa e di loro stessi in modo naturale. Magari usando i benefici delle piante o di ciò che la natura offre. Ci sono moltissimi libri in commercio sui rimedi fai da te, e oggi consigliamo 3 libri da leggere sui rimedi naturali fatti in casa.

Leggere è imparare

Secondo un rapporto dell’ISTAT nel 2019 i lettori hanno dimostrato un grande interesse nei libri. Nel 2020 invece, durante la pandemia, leggere è stata la terza attività del tempo libero scelta dagli italiani. L’Italia dunque ama leggere, perciò vediamo insieme 3 libri da leggere sui rimedi naturali fatti in casa.

Metodo Spagyrico. Come estrarre in casa rimedi naturali dalle piante, di Stefano Valbonesi

Un libro molto interessante è Metodo Spagyrico di Stefano Valbonesi. In questo book di 135 pagine viene descritto il metodo spagyrico. Questo è un metodo di produzione di rimedi naturali estratti dalle piante. Qui l’autore spiega la sua visione della natura e della sua energia.

Rimedi naturali fatti in casa, di Marie-France Muller

In questo libro di 121 pagine vengono invece spiegati alcuni metodi per fabbricare dei rimedi naturali a base di erbe e piante. Al suo interno troveremo spiegate le cure di bellezza naturali, come realizzare oli per la pelle e gli effetti curativi di molte piante comuni.

La casa sostenibile, di Christine Liu

In ultimo, ma non per importanza, La casa sostenibile di Christine Liu. Questo libro è completamente dedicato alla casa, e al corretto modo di prendersene cura in modo eco. Leggendo le sue pagine, saremo pronti ad intraprendere un viaggio tra le stanze della casa: dal soggiorno alle camere da letto. Sono presenti vari consigli e trucchi per vivere con un impatto ambientale ridotto. Ecco allora 3 libri da leggere sui rimedi naturali fatti in casa.

