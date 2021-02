I libri permettono di far immergere il lettore in storie di ogni genere. Sta agli amanti della lettura scegliere in quale entrare. Per San Valentino non c’è niente di meglio del leggere un bel libro romantico. Allo stesso modo, chi ama leggere adorerà riceverne uno come regalo.

In libreria, però, abbiamo una scelta vastissima. Può essere difficile scegliere quale comprare senza ricevere consigli. A tal proposito, oggi gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano 3 libri da leggere e regalare a San Valentino. Vediamo quali sono.

Colpa delle stelle

Colpa delle stelle è un romanzo romantico scritto dal famoso John Green. La storia che viene raccontata è strappalacrime. Vede come protagonisti una giovane ragazza affetta da cancro e un suo coetaneo amputato a una gamba.

Il romanzo porta il lettore in giro tra Pittsburgh e Amsterdam seguendo sempre i due ragazzi. Il libro è talmente appassionante da non riuscire a staccare gli occhi dalle pagine.

Outlander (La straniera)

Scritto da Diana Gabaldon è invece il libro intitolato La straniera. Questo è il primo volume di una serie composta da diversi libri e racconti brevi. Molti conosceranno già in parte la storia grazie all’adattamento televisivo chiamato Outlander.

La trama è complessa. La protagonista, Claire, viaggia per sbaglio nel tempo. Partendo dalla Scozia del 1945, Claire si ritrova inavvertitamente nel 1743. Da qui, la sua storia cambierà per sempre e la porterà ad incontrare un uomo. Solo leggendo il libro si scoprirà il destino di Claire.

Gli innamoramenti

Tra i 3 libri da leggere e regalare a San Valentino ce n’è uno scritto da Javier Marías. Gli innamoramenti è un libro avvincente e dalla trama tortuosa. Leggendo si vede l’amore intrecciarsi con gli eventi disastrosi della vita. In questo libro l’amore non è semplice. Anzi, è tutto il contrario. Amori e innamoramenti sono ostacolati dalla morte o dal non essere corrisposti. Gli innamoramenti è un libro struggente che racchiude un sé un’aria romantica senza pari.