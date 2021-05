La buona riuscita di una storia passa anche per personaggi che riescano a risultare coinvolgenti e credibili agli occhi del fruitore dell’opera, che sia un romanzo, un film o una rappresentazione teatrale. Ma la creazione di personaggi ben riusciti non è frutto del caso. Né tanto meno solo del talento di chi se ne occupa. Ciò che c’è dietro è uno studio accurato volto ad ottenere i risultati progettati. La consapevolezza da parte di chi scrive i personaggi è un elemento molto importante per la loro buona riuscita.

Ed è bene sapere che deriva dalla conoscenza degli assiomi del mondo della narrativa. Sul mercato sono reperibili diversi manuali, a prezzi spesso accessibili, che consentono di avere un’infarinatura sul vasto mondo della creazione dei personaggi. Negli ultimi anni, molti di questi sono stati tradotti in lingua italiana. La maggior parte è però ancora disponibile solo in inglese. Pertanto, chiunque voglia informarsi sul tema farebbe meglio a cercare di affinare il proprio inglese.

I libri di cui tratteremo brevemente sono reperibili in italiano e comprensibili con un po’ di attenzione anche a chiunque sia alle prime armi nel mondo della scrittura dei personaggi. Sicuramente non basteranno a farsi una cultura a tutto tondo sul tema, incredibilmente vasto e ricco di sfumature, ma saranno utili per comprenderne le basi.

3 libri che gli appassionati di narrativa dovrebbero consultare per imparare a scrivere meglio i personaggi

Scrivere un romanzo. Come strutturare personaggi e storie in modo efficace di Donna Levin

In meno di duecento pagine, l’autrice fornisce al lettore un’infarinatura di base sulla narrativa. Tratta temi di fondamentale importanza come il conflitto, la premessa di una storia e il modo per rendere credibili e vividi i personaggi. Cosa importante, lo fa servendosi di esempi che rendono più chiari i concetti espressi in chiave teorica. Come gli altri due libri di cui tratteremo, è disponibile in Italia come parte della collana Manuali di Script dell’editore Audino. La sua brevità e il modo in cui sono esposti i diversi concetti, leggero e pregno di ironia, lo rendono una buona scelta per un primo approccio al mondo della scrittura di storie e personaggi.

L’arco di trasformazione del personaggio di Dara Marks

Servendosi di esempi tratti dalle opere di narrativa più note, Dara Marks ha scritto una delle opere più note e apprezzate nel campo dei manuali di scrittura. Al suo interno, descrive e spiega il modello basilare che definisce l’arco di trasformazione del personaggio eroico o tragico nel corso dell’opera. Citando le parole della Marks, ”l’arco di trasformazione esprime il modello più coerente capace di definire le caratteristiche di una grande storia. Esso rivela come: una persona [personaggio] riesce o fallisce nella sua crescita e cambiamento all’interno del contesto conflittuale in via di svolgimento secondo il punto di vista dello sceneggiatore”. Un intero capitolo è dedicato al mito dell’eroe, all’identificazione del protagonista, dei co-protagonisti e dei personaggi secondari. Vediamo adesso l’ultimo dei 3 libri che gli appassionati di narrativa dovrebbero consultare per imparare a scrivere meglio i personaggi.

Scrivere grandi dialoghi. Come far parlare i propri personaggi di Linda Seger e John Rainey

Il modo in cui i personaggi si esprimono e quindi si mostrano al lettore tramite i dialoghi è di vitale importanza. D’altronde, il loro linguaggio può farci intendere ancora più nel profondo chi siano. È molto probabile che un professore di Oxford si esprima in modo diverso da un personaggio bifolco o che non ha avuto occasione di studiare. O ancora, da un bambino di dieci anni.

Con esempi tratti da opere e dalla vita quotidiana, come il simpatico aneddoto della donna in aereo che “parla in un modo così particolare che basta ascoltarla per imparare parecchio di quello che c’è da sapere sul dialogo”, Seger e Rainey mostrano come impostare un buon dialogo. E cioè capace di veicolare un messaggio tenendo a mente il vissuto del personaggio.

Importante il passaggio su come personalizzare la voce (il modo di parlare) di ogni singolo personaggio, così da diversificarlo dagli altri. Non è raro, d’altronde, che i personaggi dei libri o delle storie scritte da dilettanti si esprimano tutti nello stesso modo. E spesso con un linguaggio legnoso e inutilmente colto o prolisso. Altra particolarità del libro sono gli esercizi, pur pochi, da svolgere per applicare le nozioni lette.

