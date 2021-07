Non c’è che dire, questo piatto è indicatissimo per l’estate in quanto fresco e nutriente. Poi ci si può sempre sbizzarrire con gli ingredienti più o meno ricercati e fare bella figura con ospiti e parenti.

Ecco allora 3 insalate di pasta fresche ed originali con questi condimenti super veloci e sfiziosissimi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Una prima insalata di pasta facile e profumatissima

Condiamo (per 4 persone) 300 grammi di fusilli integrali scolati al dente e raffreddati con un condimento che richiama le atmosfere mediterranee della Grecia.

Mondiamo 200 grammi di pomodori ciliegino e uniamoli alla pasta tagliati a metà. Aggiungiamo 200 grammi di olive nere, 150 gr di feta tagliata a tocchetti, olio evo e sale quanto basta. Ultimiamo con mezzo cucchiaio di profumatissimo origano.

Per i più golosi, ecco qui al link la ricetta del dolce paradisiaco che sta spopolando questa estate 2021.

Una versione di insalata di pasta davvero unica ed originale

Scegliamo 300 gr di pasta dal formato corto, la cuociamo e scoliamo bene al dente.

In una padella antiaderente ben calda tostiamo 3 cucchiai di pinoli e del pane raffermo ben sbriciolato. Poi trasferiamo il tutto in una ciotola.

Versiamo nella stessa padella 3-4 cucchiai di olio evo e uno spicchio di aglio, uniamo 1 peperone giallo e uno verde precedentemente mondati e tagliati a tocchetti. Quando saranno cotti, trasferiamo i peperoni nella ciotola con i pinoli e il pane tostati e mescoliamo bene il tutto.

A questo punto preleviamo metà del contenuto e passiamolo al mixer per fare un pesto. Quando questo sarà pronto, condiamo la pasta e aggiungiamo a questa il resto del composto della ciotola e finiamo con 100 gr di provolone a cubetti. Aggiustiamo di olio e sale e aggiungiamo qualche foglia fresca di basilico.

Invece qui al link diamo qualche idea sui giusti vini da abbinare a questi pasti.

L’ultima delle 3 insalate di pasta fresche ed originali con questi condimenti super veloci e sfiziosissimi

Mettiamo da parte 300 gr di pasta di farro da cuocere e scolare ben al dente. Tritiamo al coltello una manciata di erba cipollina e versiamola in una ciotola con 200 gr di robiola. Aggiustiamo di sale e pepe e riponiamo in frigo.

Nel frattempo tagliamo a cubetti piccoli 200 gr di prosciutto crudo dolce. Passiamo alla griglia per pochi secondi 180 gr di fischi tagliati e spennellati con miele.

Condiamo la pasta con la crema di robiola e aggiungiamo il prosciutto. Guarniamo la nostra insalata con i fichi caramellati e serviamo

Approfondimento

Ecco il tiramisù super cremoso e leggero con basso indice glicemico e senza zucchero.