Con il caldo torrido di questa estate, proprio non si ha voglia di mettersi ai fornelli e mangiare un piatto caldo. Anche se decidiamo di andare al mare, possiamo portare con noi un buon piatto freddo, colorato, rinfrescante ed appagante. La nostra Redazione, quindi, vuole proporre ai suoi lettori 3 insalate di pasta facili da preparare e perfette per il caldo estivo.

Insalata con peperoni ed avocado

Per preparare questa insalata, tagliamo 300 grammi di peperoni e mettiamoli in una ciotola con una manciata di sale grosso per un’oretta. Nel frattempo, mettiamo a cuocere 500 grammi di pasta a scelta. Tagliamo, poi, un avocado a pezzetti ed irroriamolo con la scorza ed il succo di mezzo limone. Grattugiamo grossolanamente 200 grammi di scamorza. Puliamo 200 grammi di valeriana. Sciacquiamo i peperoni e strizziamoli per bene. Una volta scolata la pasta e lasciata raffreddare, uniamo tutti gli ingredienti ed irroriamo con olio extra vergine di oliva. Se piace, si può aggiungere una bella macinata di pepe.

Insalata con uova e salmone affumicato

Per preparare questo piatto delizioso, cuociamo 3 uova per renderle sode. Mettiamo a cuocere 500 grammi di pasta a scelta. Tagliamo 250grammi di salmone affumicato a striscioline. Prepariamo un trito aromatico abbondante, fatto da erba cipollina, prezzemolo e scorza di limone grattugiata. Scoliamo la pasta ed uniamo il salmone, il trito aromatico ed i tuorli delle uova sbriciolati. Aggiungiamo olio extra vergine di oliva e pepe rosa macinato ed un po’ di succo di limone.

Insalata con ricotta e pesto

Prepariamo il classico pesto alla genovese con basilico, pinoli, parmigiano, pecorino fiore sardo, sale e, se vogliamo, l’aglio. Nel frattempo, cuociamo 500 grammi di pasta a scelta. Tagliamo 200 grammi di pomodorini datterini e condiamoli con un po’ di sale ed una macinata di pepe. Scoliamo la pasta, lasciamola raffreddare ed uniamo i pomodorini ed il pesto mescolato a 250 grammi di ricotta.

Che sia per una giornata al mare o una serata con gli amici, con queste 3 insalate facili da preparare e perfette per il caldo estivo, faremo un figurone.

Ecco, quindi, le 3 insalate di pasta facili da preparare e perfette per il caldo estivo.