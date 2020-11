Con l’inoltrarsi dell’autunno in cucina si tendono a preparare piatti sempre più ricchi e gustosi, come per esempio gli agnolotti piemontesi. Questi però posso rivelarsi anche molto pesanti. Soprattutto dopo il grande pranzo della domenica, sentiamo il bisogno di depurarci e alleggerirci lo stomaco.

Ottime in questo caso sono zuppe, minestroni e minestre. Ma chi lo sapeva che bastano 3 ingredienti per una zuppa depurativa e nutriente? Combinando le lenticchie, la curcuma e lo zenzero otterremo una gustosissima zuppa che piacerà a tutta la famiglia, bimbi compresi.

Ingredienti

I 3 ingredienti per una zuppa depurativa e nutriente sono lenticchie, curcuma e zenzero. Le lenticchie possiedono proprietà benefiche, tra cui quelle di sgonfiare la pancia e depurarci. Lo zenzero, oltre a proteggerci dai raffreddori, aiuta a contrastare la formazione di gas intestinali. La curcuma invece ha un vero e proprio effetto detox. Aiuta infatti a eliminare le tossine dal nostro organismo.

Per preparare la nostra zuppa per 4 persone ci serviranno:

400 grammi di lenticchie rosse (preferibilmente bio);

4 cucchiaini di curcuma;

40 grammi di zenzero grattugiato;

2 cipolle bianche;

4 carote;

2 gambi di sedano;

8 tazze d’acqua;

Sale grosso q.b.;

Olio extravergine d’oliva q.b.

3 ingredienti per una zuppa depurativa e nutriente

Lavare accuratamente le lenticchie. Versare le lenticchie in una ciotola capiente e coprirle di acqua. Lasciare in ammollo per 3 ore. Dunque scolare le lenticchie.

Versare le tazze d’acqua in una pentola. Aggiungere un pugno di sale grosso. Pelare le cipolle e le carote. Lavare il sedano. Tagliare le cipolle, le carote e il sedano grossolanamente.

Versare cipolle, carote e sedano nella pentola insieme all’acqua. Portare a ebollizione e lasciar bollire per 40-45 minuti.

Dopo 45 minuti aggiungere le lenticchie, coprire con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco medio per 30 minuti.

Togliere dal fuoco. Aggiungere curcuma e zenzero. Frullare il tutto accuratamente. Servire a tavola guarnendo con un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo.