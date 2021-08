Impossibile non innamorarsi della cucina italiana. Prodotti speciali e ricette gustose fanno della tradizione culinaria tricolore uno dei nostri cavalli di battaglia.

Tuttavia, destreggiarsi tra i fornelli con le temperature roventi delle ultime settimane non è certo un piacere.

Per questo motivo, la Redazione è sempre alla ricerca di ricette appetitose ma semplici e super veloci.

É il caso delle semplicissime melanzane ripiene per fare un figurone in soli 15 minuti, consigliatissime!

Da provare assolutamente anche la deliziosa parmigiana di melanzane che farà impazzire tutti in un sol boccone. Questa sera il team dei golosi di ProiezionidiBorsa vuole proporre una ricetta davvero sfiziosa e golosa, adatta per accontentare i bambini ma anche gli adulti in pochissimi minuti.

Di seguito, tutto l’occorrente per questo piatto simpatico e godurioso.

3 ingredienti e 5 minuti per accontentare tutti in un lampo e recuperare tempo prezioso

Questa sera prepariamo le mitiche polpettine ricotta e parmigiano. Dei veri e propri bocconcini filanti che faranno impazzire tutti.

Inoltre, saranno pronti in soli 5 minuti e si possono cuocere anche al forno. Un piatto economico e super goloso da provare assolutamente.

Ingredienti per 4 persone

1 uovo;

250 g di ricotta fresca;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

pangrattato q.b. (facoltativo);

prezzemolo tritato, sale e pepe q.b.

Procedimento

Come appare evidente dalla lista degli ingredienti, queste polpettine avranno bisogno di 3 prodotti fondamentali: uova, ricotta e parmigiano.

Per portare in tavola queste sfiziose palline filanti, bisognerà versare in una ciotola la ricotta con un pizzico di sale, una spolverata di pepe e un ciuffetto di prezzemolo tritato per insaporire il tutto.

Poi, aggiungere l’uovo intero e se si vuole anche un cucchiaio di pangrattato. Mescolare e aggiungere il parmigiano grattugiato.

Lavorare con un cucchiaio fino ad ottenere un composto umido ma omogeneo e compatto.

A questo punto non resta che creare le polpettine. Con le mani formare circa 25 polpettine.

Successivamente, si può decidere di lasciare le polpettine senza panatura o procedere, invece, con una passata nel pangrattato.

Infine, bisognerà friggerle o cuocerle in forno. Per ridurre le calorie possiamo farle cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180°C per almeno 15 minuti.

Altrimenti, procedere con la classica frittura e in un attimo le polpettine saranno pronte per essere assaporate. Si consiglia di far riposare le polpette appena cotte su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Ed ecco perché bastano 3 ingredienti e 5 minuti per accontentare tutti in un lampo e recuperare tempo prezioso.