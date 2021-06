La macedonia di frutta è un vero piacere per la gola e per gli occhi, perché è sempre molto colorata e tende ad andare via velocemente. Perfetta per la stagione, perché fresca ed invitante, la macedonia di frutta è facile e veloce da preparare. Il suo successo è determinato soprattutto dal fatto che è possibile prepararla con qualsiasi frutto di stagione si desideri o si abbia in frigo. E ogni volta il risultato è differente. La preparazione richiede solitamente pochi minuti, ma è consigliabile conservarla in frigorifero per almeno un paio di ore. Questo tempo fa sì che i sapori si amalgamino bene tra di loro. Le ricette per una buona insalata di frutta sono tante, ma ecco 3 ingredienti e 3 colori per la macedonia originale che ha conquistato tutti in questa estate 2021.

Una macedonia differente e originale

Vi proponiamo oggi una macedonia che riscuote sempre tantissimo successo sia perché è molto buona e fresca sia perché si presenta molto bene. È la macedonia di melone e anguria preparata con uno strumento che dona una forma originale al taglio della frutta.

Ingredienti per 8 persone

anguria (1)

melone giallo (1)

melone verde (1)

limone (1)

Il successo della macedonia è determinato soprattutto dalla qualità e dalla freschezza della frutta scelta. Scegliere, quindi, un’anguria con una colorazione opaca e con un motivo a strisce forte e coerente. Le strisce verdi dovrebbero essere di un verde intenso e scuro, mentre le strisce chiare dovrebbero essere di un giallo chiaro. Cercare il segno che indica dove l’anguria si è posata a terra durante la maturazione. Il colore dovrebbe essere giallo. Dare un colpetto all’anguria e ascoltare il suono che fa. Se profondo e vuoto il frutto contiene più acqua ed è probabilmente maturo. Infine, scegliere l’anguria dalla forma ovale e non rotonda, il cui peso sembri maggiore delle sue dimensioni.

Il melone giallo, invece, deve essere chiaro nel colore con linee verdi poco intense e dalla consistenza soda e non dura. Annusare il melone al centro del gambo, dove è stato tagliato. Se sentiamo un buon profumo di melone è maturo al punto giusto. Nella scelta del melone verde valgono gli stessi suggerimenti. L’aspetto però è rugoso, verde o leggermente maculato.

3 ingredienti e 3 colori per la macedonia originale che ha conquistato tutti

Vediamo insieme la preparazione e come ottenere un bel risultato. Tagliamo l’anguria e i meloni in 2 parti. Puliamo i meloni dei loro semi. Con uno scavino a forma di semisfera (tipo quello per il gelato, ma un po’ più piccolo) ricaviamo tante palline dalla polpa dei frutti. Riponiamo le palline in una coppa capiente e condiamo con il succo di un limone. Copriamo bene e conserviamo in frigo fino al momento di servire.

Per una ricetta più ricca, possiamo accompagnare la macedonia di meloni e anguria con una pallina di gelato al fiordilatte.