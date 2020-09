Il rientro al lavoro e il ritorno a scuola sono diventati fonte di stress e nervosismo, sintomi che generano una fastidiosa emicrania serale o notturna. Il cerchio alla testa di solito si aggrava durante la giornata e non ci lascia tranquilli. È possibile prevenire in qualche modo questi stati? 3 infusi e un pediluvio per combattere l’emicrania, possono aiutarci ad alleviarli in modo naturale. Gli esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa ci insegnano a prepararli, sono adatti anche per i bambini. Che spesso possono ridurre l’emicrania con un salutare giro in bicicletta.

Buongiorno con una tisana aromatica

Invece di portare in ufficio una semplice borraccia d’acqua, ecco una tisana aromatica da sorseggiare. Dopo aver preso un succo di frutta o caffè d’orzo però: se ci si sveglia col mal di testa, lasciar perdere latte, tè o caffeina. Occorre un etto di materia secca, così ripartita: 30 grammi di valeriana e 30 di menta (anche fresche), venti grammi di radice liquirizia. Infine, 10 grammi di fiori di lavanda e 10 di camomilla, anche freschi. Mescolare bene, versare acqua bollente sul miscuglio, far riposare e bere lentamente.

Prima dei pasti, un infuso leggermente amaro

Ecco l’ultimo di questi antichi rimedi, 3 infusi e un pediluvio per combattere l’emicrania. Prima dei pasti, qualche sorso dell’infuso al luppolo e anice può essere un toccasana. Procurarsi in erboristeria 20 grammi di luppolo e 20 di coda di cavallo. Aggiungere 30 grammi di foglie di menta, 20 grammi di anice e 10 di camomilla. Versare acqua bollente sul miscuglio, coprire e lasciar estrarre, quindi filtrare e metterlo in una bottiglia. Se si ha mal di testa, a mezzogiorno mangiare cibi leggeri, evitando pepe e paprika, masticando bene e mangiando lentamente. Assumere qualche goccia di germe di grano.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

3 infusi e un pediluvio per combattere l’emicrania

Se ci si addormenta con difficoltà, oppure ci si sveglia senza riprendere il sonno, provare una tisana rilassante. Con 20 grammi di fiori di arancio, 20 di fiori di lavanda, 30 di foglie di biancospino e 30 di liquirizia. Versare acqua bollente sul miscuglio, coprire e lasciare estrarre qualche minuto. Bere con i piedi immersi nell’acqua calda contenente 30 grammi di corteccia di quercia, 30 grammi di foglie di timo, 20 gocce di olio di arnica e 20 grammi di foglie di tiglio.