È stata un’estate abbastanza anomala, come sta accadendo ultimamente, con l’Italia praticamente divisa in due. Tranne il periodo centrale tra luglio e agosto, la penisola si è divisa tra caldo fuso al Sud e alternanza climatica al Nord. Con una costante però per tutti: l’elevato tasso di umidità dell’aria. Questo non ci ha solo infastidito a livello fisico, ma ha permesso anche alle zanzare e alle mosche di proliferare. Il problema è che ne hanno approfittato anche tantissimi altri tipi di insetti per riprodursi e invadere le nostre città. Attenzione a 3 infezioni pericolose e sottovalutate che possiamo prendere dal cane attraverso le zecche, altra presenza scomoda di questo periodo.

Inizia la corsa ai funghi ma attenzione ai boschi

Questo è il periodo perfetto in cui migliaia di italiani si dedicano alla raccolta dei funghi. Occasione propizia anche per fare una gita con tutta la famiglia, amici a quattro zampe per primi. Purtroppo, le gite in mezzo alla natura sono anche i passatempi preferiti per le zecche che ci aspettano vogliose. Per questo sarebbe sempre opportuno utilizzare abbigliamento che copra la maggior parte del corpo, gambe e braccia comprese. Un trucco che pochi conoscono è quello di indossare possibilmente dei vestiti di colore chiaro. Non è solo l’escamotage per sentire meno il caldo, ma anche per accorgerci della presenza di qualche zecca salita sui nostri vestiti.

3 infezioni pericolose e sottovalutate che possiamo prendere dal cane attraverso le zecche

Se facciamo delle rilassanti camminate in montagna, collina o tra boschi e campagne, cerchiamo anche di non avvicinarci troppo agli animali chi vivono in queste zone. Soprattutto in quelle montane. Avviso da inoltrare soprattutto ai nostri bambini che correrebbero incontro a qualsiasi animale, ma anche ai nostri cani. Per questo è fondamentale che i nostri amici abbiano fatto il trattamento contro le pulci. Sono abbastanza rare, eppure le zecche mordendoci, potrebbero trasferirci queste tre malattie:

febbre bottonosa del Mediterraneo;

meningoencefalite;

malattia di Lyme.

Come accorgerci di aver contratto una di queste malattie

Senza creare il panico, ma con le dovute attenzioni, il morso di una zecca diventa pericoloso se il parassita sta trasportando un’infezione contratta da un altro animale. Sfatiamo un tabù, smentendo coloro che affermano che le zecche saltino o volino come atleti delle Olimpiadi. La zecca si apposta solitamente sulla foglia o sulle estremità di una pianta e da questa passa sulla vittima. Purtroppo, il suo morso è talmente leggero che non manifesta nessun sentore, nemmeno un leggero prurito. Ecco, allora quali sono i sintomi del morso di una zecca:

dolori articolari e muscolari;

mal di testa;

febbre leggera;

senso generale di malessere.

Se vediamo sul nostro corpo la presenza di una zecca, togliamola con una pinzetta, disinfettiamo la zona colpita e informiamo comunque il nostro medico.

Approfondimento

Si possono mangiare i cibi scaduti? E, se sì, quali?