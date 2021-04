Ogni giorno finiscono in discarica tonnellate di carta. Poiché è un materiale riciclabile che può essere trasformato in nuova carta, spesso non ce ne curiamo. La buttiamo nel cestino quasi senza ritegno, pensando che sia un prodotto di origine naturale. Purtroppo, la verità è molto diversa. Spesso la carta contiene tutta una serie di sostanze che le aziende aggiungono per creare un particolare effetto o consistenza. Questo motivo rende la carta molto difficile da riciclare. Senza contare che tagliamo ancora molti alberi per produrre nuova carta. Per questo dovremmo cercare nuovi modi per riutilizzarla. Ecco, quindi, che oggi proponiamo 3 idee sorprendenti per riciclare la carta in giro per casa migliorando la vita dei nostri animali e del nostro giardino.

Per la lettiera

I fogli di carta e di giornale possono essere riutilizzati per riempire le lettiere dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Non solo gatti, ma anche conigli, uccellini e porcellini d’india. Possiamo riutilizzare documenti che non ci servono più o stampe sbagliate inserendole in un distruggidocumenti. Così otterremo delle tagliatelle di carta che possono foderare le lettiere dei nostri animali. Sono estremamente economiche e sempre a disposizione per sostituire la carta bagnata. In alternativa possiamo utilizzare i vecchi giornali posizionandoli sul fondo della classica lettiera di sabbia o trucioli. In questo modo creeremo uno strato spesso che faciliterà la raccolta.

La carta che assorbe

Il potere assorbente della carta può essere utilizzato anche per altri scopi. In mancanza dei classici sottovasi possiamo adoperare vecchi giornali. Basterà piegarli formando un riquadro, così da aumentarne lo spessore. Mettiamo la carta sotto al vaso innaffiamo la nostra pianta. L’acqua in eccesso uscirà dal fondo impregnando la carta. Le nostre erbe la avranno sempre a disposizione e non si spargerà per il terrazzo.

Da utilizzare nell’orto

Per finire, possiamo utilizzare nuovamente il distruggi documenti e ottenere delle strisce di carta da usare anche in giardino. Questa, infatti, possono rivelarsi molto utili per proteggere il terreno, ottenendo così del pacciame fatto in casa. Le piante del nostro orto ne trarranno grande giovamento e noi non avremmo speso un soldo.

Ecco spiegate le 3 idee sorprendenti per riciclare la carta in giro per casa migliorando la vita dei nostri animali e del nostro giardino.