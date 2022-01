Uno dei pesci più pregiati che possiamo trovare al supermercato è il pesce spada. Oltre ad essere molto buono, farebbe molto bene alla salute, alle ossa, alla pressione e non solo.

Il pesce spada, infatti, contiene potassio, che aiuterebbe a mantenere sotto controllo la pressione. Per non parlare di quanto facciano bene le vitamine in esso contenute, come la vitamina A, che aiuterebbe la salute della vista.

Oltre a queste vantaggiosissime caratteristiche, è innegabile quanto il pesce spada sia un alimento davvero squisito. Cotto e accompagnato ad un sughetto, o semplicemente condito in forma di carpaccio, è un alimento buono davvero da leccarsi le dita.

Oggi, infatti, scopriremo 3 ricette gustose e davvero semplicissime con cui preparare il nostro carpaccio di pesce spada. Iniziamo subito.

La ricetta che conquisterà anche chi ha i gusti difficili

Iniziamo con una ricetta molto particolare e alternativa, che saprà convincere anche i palati più raffinati. Qui, infatti, uniremo il sapore salato del carpaccio di spada marinato al dolce sapore croccante di un frutto molto gustoso, il ribes.

Per prima cosa, quindi, dovremo prendere un piatto e rivestirlo con un primo strato di rucola fresca. Su questo letto di rucola, adageremo le fette di carpaccio di spada già marinato. Condiremo con qualche granello di pepe rosa e con dei piccoli ribes rossi e vivaci.

L’abbinamento del salato e del dolce conquisterà il nostro palato, in maniera sorprendente.

3 idee sfiziose per condire il carpaccio di pesce spada, ottimo come primo o come secondo piatto

Passiamo ad una ricetta fresca e alternativa, che conquisterà soprattutto gli amanti del sushi e dell’avocado. Questa volta, infatti, affiancheremo al nostro carpaccio di spada, il sapore morbido, e che si scioglie in bocca, dell’avocado.

Dopo aver adagiato sul piatto le fette di carpaccio, quindi, dovremo condirle con dell’olio, del pepe e del lime. Tagliamo alcune fettine di lime molto sottili, e posizioniamole sul pesce. A fianco a questa composizione, inoltre, taglieremo delle fette di avocado, morbido e maturo.

Assaggiare un boccone di avocado accompagnato ad una parte di spada creerà un abbinamento da favola, che si scioglierà in bocca nel vero senso della parola.

L’ultima proposta

Dopo queste 2 ricette che hanno visto l’abbinamento di sapori particolari e apparentemente molto distanti tra loro, passiamo all’ultima ricetta.

Tra le 3 idee sfiziose per condire il carpaccio di pesce spada, questa è di sicuro quella più semplice e tradizionale che potremmo preparare. Come per la prima ricetta, anche in questo caso dovremo preparare un primo strato di rucola su un piatto piano.

Ci vorranno solo pochi minuti

Stendiamo, quindi, le fette di carpaccio, che condiremo semplicemente con olio, sale, pepe, capperi e olive nere. Questa ricetta è davvero molto semplice, ma è quella che metterà più in risalto il sapore del carpaccio di spada, già straordinario di per sé.

C’è da dire, però, che il pesce spada è ottimo anche cotto, accompagnato a sughetti e condimenti caldi, perfetti in inverno. Per questo motivo, potrà tornare utile scoprire questo segreto che solo pochi conoscono per pulire il pesce con le spine senza fatica.