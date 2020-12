3 idee semplicissime ma geniali per riciclare le palline di Natale vecchie e rovinate

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con l’Immacolata Concezione è partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’arrivo del Santo Natale. In moltissime case degli italiani è già in atto una gara all’ultimo addobbo, tra presepi ed alberi suntuosi. In questo periodo, tra scatoloni pieni di decorazioni e cianfrusaglie natalizie disperse per casa, l’atmosfera del Natale si diffonde e si tirano fuori le palline e i festoni per dar vita all’albero dei sogni. Addobbare l’albero di Natale è sempre un passatempo divertente da condividere con tutti i membri della famiglia. E la scelta delle decorazioni è di fondamentale importanza. Per evitare un effetto sciatto e antiquato, vietate categoricamente palline rovinate e usurate dal tempo.

Tuttavia, gettarle in pattumiera non è la soluzione ideale. Le palline di natale rovinate che non si possono più appendere sull’albero, possono essere riciclate. In che modo? La Redazione ha raccolto alcune tra le più semplici e funzionali idee per riciclare i famosi oggetti ornamentali.

3 idee semplici e geniali per riciclare le palline di Natale vecchie e rovinate. Le casette magiche

Tra le idee più sfiziose da copiare assolutamente, c’è quella in cui le palline vengono trasformate in piccole e caratteristiche casette dall’aspetto tondeggiante. Questo grazie a pezzi di feltro o stoffa ritagliati e fissati con la colla a caldo sulla pallina scolorita e rovinata. Si possono applicare piccole porte e finestre per creare un mini villaggio da appendere sull’albero.

Palline smaltate color arcobaleno

Altra tecnica davvero semplice da copiare è quella di regalare nuovo colore alle palline rovinate. Come? In una ciotola con acqua fredda, versare gocce di smalto per unghie dal colore desiderato. Mescolare leggermente per creare delle affascinanti sfumature, immergere delicatamente la pallina e tirarla fuori dopo qualche secondo. Dopo 24 di asciugatura, le palline sembreranno come nuove.

Filo di lana per rinnovare ma con classe

Tra i modi più semplici di riciclare vecchie palline, non si può non citare il classico metodo del filo di lana. Una spennellata di colla vinilica ed un bel gomitolo di lana per ricoprire la vecchia pallina. In pochi minuti, l’albero di Natale potrà sfoggiare un nuovo look.

Se “3 idee semplicissime ma geniali per riciclare le palline di Natale vecchie e rovinate” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Riciclare vecchie capsule del caffè per creare addobbi natalizi con 3 idee furbe che stanno spopolando sul web“.