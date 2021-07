Sotto l’ombrellone la maggior parte di noi porterà sicuramente anche un buon libro o la rivista preferita da leggere. Il rischio di rovinarli con l’umidità e la sabbia c’è. Non è raro che ritornino a casa un po’ spiegazzati e con qualche segno di salsedine fra le pagine. C’è anche un altro accessorio particolarmente utile in queste occasioni che si può rovinare facilmente. Il segnalibro.

La lettura è spesso interrotta dalla pausa nuotata, oppure gelato al bar o passeggiata sul bagnasciuga. Se siamo al mare dobbiamo necessariamente riporlo chiuso in borsa. Pertanto dobbiamo portare con noi anche questo prezioso alleato. Peccato che il più delle volte anche lui è fatto di carta o cartoncino e non sopravvive a lungo alla vacanza al mare. Ecco che ci possono essere utili alcuni suggerimenti.

3 idee riciclo originali per creare segnalibri da spiaggia unici e resistenti all’acqua

Per creare dei segnalibri resistenti alla vita sulla spiaggia abbiamo bisogno di riciclare alcuni oggetti di uso comune. Di seguito, scopriamo la prima idea.

Con cucchiaini da gelato

Occorrente:

cucchiaini da gelato piatti, i più comuni nelle gelaterie;

un animaletto giocattolo della fattoria;

colla a caldo;

taglierino;

vernice spray opzionale.

Innanzitutto, scegliamo l’animale che ci ispira più simpatia. L’importante è che sia leggero e proporzionato al libro e se preferiamo possiamo dipingerlo. Poi, sulla sua pancia bisognerà creare un taglio col taglierino della larghezza del cucchiaino. Infine, infilare quest’ultimo al suo interno fermandolo con la colla a caldo. Il manico del cucchiaino sarà la parte che andrà fra le pagine, mentre l’animale spunterà simpaticamente fuori.

Con lo stecco gelato

Occorrente:

vernice spray;

colla a caldo;

nappine colorate.

Lavare bene gli stecchi, poi lasciarli asciugare e verniciarli con il colore preferito. Subito dopo, abbinare a ciascuno stecco la nappa e poi fissarla con la colla a caldo all’estremità dello stecco. Ecco realizzato il segnalibro.

Con gli scontrini

Occorrente:

vecchi scontrini;

colla vinilica;

nastro raso sottile;

fustella per carta.

Recuperare vecchi scontrini non importa se spiegazzati. Poi, con la fustella della forma e dimensione che più ci piace creare un foro nella parte superiore. Ora si procede a spennellarli abbondantemente con la colla vinilica. Asciugandosi creerà una bella patina protettrice che darà robustezza alla carta. Una volta ben asciutti si utilizza il nastro di raso per creare un’asola grande con fiocco che uscirà dalle pagine del nostro libro. Ed ecco 3 idee riciclo originali per creare segnalibri da spiaggia unici e resistenti all’acqua.

Ora possiamo scegliere quale sia la migliore fra le tre idee riciclo originali per creare segnalibri da spiaggia unici e resistenti all’acqua che porteremo in vacanza.