Per le strade le luminarie sono accese in quasi tutte le Città, negozi e supermercati sono già addobbati a festa.

Quest’anno poi, già da qualche giorno, sui social si sprecano foto di alberi di Natale preparati con largo anticipo.

Sarà la pandemia, la necessità di sentirci di nuovo tutti uniti e vicini, ma pare proprio che questo sia un Natale più sentito degli altri.

Proprio per questo, la voglia di lasciare il segno con un piccolo pensiero fatto col cuore è ancora più grande.

Ovviamente il motto è sempre lo stesso “poca spesa e tanta resa”.

Ecco perché oggi proporremo 3 idee regalo utili e d’effetto entro i 10 euro per farsi ricordare da amiche e colleghe.

Soprattutto in tempi un po’ più duri per tutti, tra rincari sulle utenze e lavoro che per qualcuno scarseggia, potrebbe essere utile prendere spunto.

Una tradizione che si rinnova

Forse molti si saranno chiesti:

“Ma perché ci si scambia doni a Natale?”

Il motivo va ricercato nella tradizione cristiana, risalendo fino alla nascita di Gesù Cristo.

Fin da piccoli abbiamo visto diverse rappresentazioni della Natività; un esempio è proprio il Presepe che tanti stanno allestendo in questi giorni nelle loro case.

Pastori, contadini, gente semplice che accorre alla capanna di Betlemme guidati dalla stella cometa per portare omaggio al piccolo Gesù.

Ciò che però non può davvero mancare sono i Re Magi, che affrontano un lungo viaggio per portare in dono oro, incenso e mirra.

Ecco che la tradizione del regalo chiuso in una scatola nasce e si tramanda fino ai giorni nostri.

Solo in un secondo momento questo gesto viene slegato dalla religione con il Santa Claus (o San Nicola) occidentale.

Come possiamo dunque evitare regali banali e inutili spendendo poco e con la pretesa di farsi ricordare?

3 idee regalo utili e d’effetto entro i 10 euro per farsi ricordare da amiche e colleghe

Shopping bag personalizzata

Per la spesa, per una passeggiata o per andare al lavoro, le shopping bag in cotone hanno un prezzo davvero irrisorio!

Basterà farle stampare con un nome, una foto, una frase ricorrente tra amiche per essere sempre al loro fianco.

Stampe foto da incorniciare o appendere

Foto che hanno fatto la storia, locandine di film, manifesti pubblicitari.

Ce n’è davvero per tutti i gusti e per ogni arredamento, perfette da appendere e per rendere unica e diversa ogni stanza.

“Bombe” da bagno profumate

Una vera e propria coccola da concedersi di tanto in tanto.

Esistono sia in versione da doccia che per la vasca da bagno.

Una vera esperienza sensoriale che vi farà essere presenti col pensiero in ogni piccolo momento di relax.

Ognuna di queste idee difficilmente potrà superare i 10 euro di spesa; in compenso faremo un vero figurone.

Approfondimento

Sarà un regalo di Natale apprezzatissimo ed originale da accaparrarsi subito prima che vada sold out