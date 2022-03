Tra pochi giorni sarà la festa del papà. L’affetto è un sentimento da dimostrare ogni giorno, ma quale occasione migliore per fare un piccolo regalo? Un dono è un simbolo e non importa quanto costoso sia, perché ciò che conta è il pensiero riservato a qualcuno. Il papà è una persona speciale, ma spesso è difficile trovare un regalo che gli si addica. A volte ci mancano le idee e quando arriva il momento di fare un regalo a un uomo gli spunti si riducono notevolmente. Se negli anni precedenti abbiamo già acquistato cornici per mettere in mostra i ricordi più belli e diversi portachiavi, con questo articolo daremo idee alternative. Quando il budget non è alto, ma vogliamo fare un bel regalo al nostro papà, basta dare spazio alla fantasia. In questo modo riusciremo a stupirlo con idee perfette per l’occasione e mai banali.

3 idee regalo economiche, fai da te ed originali per la festa del papà diverse dai soliti portachiavi e cornici

Un libro è sempre una buona idea. Perché non dimostrare il nostro affetto con un testo che racconta proprio il rapporto tra un padre e un figlio? La letteratura è piena di racconti che narrano questo rapporto. Oggi vogliamo consigliare “Molto forte, incredibilmente vicino” di Jonathan Safran Foer. Questo romanzo racconta la storia di Oskar, un bambino di 9 anni che affronta la perdita del padre durante l’attentato alle Torri Gemelle. Frugando tra gli oggetti del padre, Oskar trova una chiave con la scritta “black”. Desideroso di conoscere il mistero che può nascondersi dietro la chiave, inizia la ricerca. Il suo viaggio lo condurrà a conoscere molte persone e a scoprire avvenimenti anche dolorosi che riguardano la sua famiglia.

Questo emozionante romanzo racconta l’importanza della figura paterna nella vita di un figlio ed un legame che non conosce distanze. Regalarlo sarà senza dubbio un dono molto apprezzato.

Una gita insieme

La quotidianità fatta di mille impegni può togliere molto al tempo da dedicare alla famiglia. Non serviranno grandi budget per passare una giornata fuori casa in compagnia del proprio papà. Anche in questo caso, quel che importa è il pensiero, pertanto sarà sufficiente scegliere una meta e trascorrere del tempo con il proprio papà. Che sia mare, montagna o un antico borgo medievale, godersi una giornata soleggiata di primavera è quel che ci vuole per staccare la spina. Condividere un’esperienza e il proprio tempo è uno dei più bei regali che possiamo fare a chi amiamo.

Muffin decorati

Ecco 3 idee regalo economiche per fare felice il proprio papà. L’ultima di queste prevede di realizzare per lui dei piccoli muffin. Ci serviranno: 8 cucchiai di farina 00, 4 di zucchero, 8 di latte ed 8 di olio di semi. Inoltre, useremo 2 uova e mezza bustina di lievito vanigliato.

Uniamo le uova allo zucchero e lavoriamo il composto con le fruste fin quando diventerà spumoso e chiaro. Uniamo a filo l’olio e il latte e infine la farina e il lievito. Quando il composto sarà liscio ed omogeneo, imburriamo gli stampini per muffin e riempiamoli poco oltre la metà.

Preriscaldiamo il forno a 160 gradi e facciamoli cuocere per 25 minuti. Possiamo decorarli realizzando una scritta speciale per l’occorrenza.