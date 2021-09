L’articolo di oggi illustra tre semplici ricette di sicuro effetto per godersi un momento conviviale tra amici gustoso e d’effetto. Bastano pochi ingredienti, un po’ di preparazione e di buona volontà e, in poco tempo, si potrà servire un menu fuori dal comune. Senza perdere tempo, quindi, ecco 3 idee per un menu con tanto gusto e sostanza per una cena particolare.

Spaghettoni alla pizzaiola

Ingredienti per quattro persone:

400 g di spaghettoni;

1 kg di pomodori San Marzano;

100 g di olive nere e verdi denocciolate;

50 g di capperi sotto sale; due spicchi di aglio;

un peperoncino;

origano essiccato; olio extravergine di oliva;

sale.

Prima di tutto, i pomodori vanno lavati. Poi vanno scottati in acqua per 30 secondi. Scolarli, eliminare la pelle, i semi e l’acqua di vegetazione. Tagliare, quindi, la polpa a pezzetti.

In una casseruola con l’olio, soffriggere gli spicchi di aglio. Quando questo è ben dorato, versare la polpa dei pomodori, saltarla sul fuoco per qualche minuto e unire le olive e i capperi e il peperoncino tritato. Aromatizzare con l’origano, salare e lasciare insaporire sul fuoco per qualche minuto.

Cuocere gli spaghettoni in acqua salata, scolarli, amalgamarli con il condimento alla pizzaiola e servirli tiepidi nel piatto da portata.

Totani al forno

Ingredienti per quattro persone:

12 totani;

200 g di pangrattato;

prezzemolo;

due limoni;

olio extravergine di oliva;

sale.

Pulire i totani, sciacquarli, asciugarli, aprirli a libro con un coltello, spennellarli con l’olio. Passarli, poi, su entrambi i lati nel pangrattato aromatizzato con il prezzemolo tritato e la scorza grattugiata di limone.

Quindi, adagiarli in una teglia rivestita con la carta da forno. Salarli e infornarli a 190° per 15 minuti, girandole a metà cottura.

L’ultima delle 3 idee per un menu con tanto gusto e sostanza per una cena particolare

Caponata di melanzane. Ingredienti per quattro persone:

1 kg di melanzane;

500 g di pomodoro San Marzano;

un gambo di sedano;

una cipolla;

80 g di olive verdi;

40 g di capperi;

30 g di pinoli;

40 g di zucchero;

50 ml di aceto di vino rosso;

basilico;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Lavare le melanzane, tagliarle a cubetti e disporle in un colabrodo. Salare e conservare per 30 minuti per eliminare l’acqua di vegetazione in eccesso. A questo punto, strizzare le melanzane, friggerle nell’olio bollente, sgocciolarle e asciugarle su carta assorbente.

In una casseruola con l’olio, poi, soffriggere un trito di sedano e cipolla. Unire le olive, i capperi e i pinoli e lasciare insaporire sul fuoco per qualche minuto. Aggiungere le melanzane fritte, i pomodori privati dei semi e tagliati a pezzetti, lo zucchero e l’aceto. Mescolare, salare, pepare e cuocere per altri 20 minuti. Aromatizzare con il basilico.