Vecchie palline che non usiamo più e che magari conserviamo negli scatoloni in soffitta. Due, tre grosse scatole piene di addobbi natalizi del passato in attesa di essere smaltite o a cui proprio non riusciamo a dare una destinazione. Magari non vogliamo disfarcene, magari immaginiamo che un giorno possano tornarci utili. E magari quel giorno non arriverà mai, e le nostre soffitte e cantine accumuleranno sempre più. Una soluzione interessante può venirci in aiuto. Infatti, possiamo riciclare le palline e i puntali natalizi per creare eleganti oggetti d’arredo, o magari anche nuove palline.

3 idee per riciclare le vecchie palline di Natale creando oggetti d’arredo originali e colorati

La scatola dei ricordi

Molti di noi hanno il brutto vizio di accumulare alla rinfusa gli addobbi natalizi al termine delle festività. Altri magari, ‘amici’ dell’ordine, hanno la sana abitudine di sistemare per categoria gli addobbi, dividendo tra albero e presepe. Ovviamente, in entrambi i casi, pur di non disfarci delle vecchie decorazioni, le accumuliamo in cantina. Le nostre cantine diventano una grossa scatola dei ricordi, che ci ancora inevitabilmente al passato. Ecco perché oggi proponiamo 3 idee per riciclare le vecchie palline di natale creando oggetti d’arredo originali e colorati. Difatti, lasciando negli scatoli le vecchie palline di Natale abbandonate ci vietiamo la possibilità di creare eleganti, colorate e nuove decorazioni per la nostra casa. Pertanto, andiamo a vedere qualche semplice idea per dare una nuova vita alle nostre palline e per decorare la nostra casa con stile ed eleganza.

Tocco di colore

La prima idea è facile da realizzarsi, infatti, con le vecchie palline possiamo creare un meraviglioso centrotavola natalizio.

Abbiamo bisogno di un piatto in ceramica colorato che sarà la nostra base, di una campana di vetro e palline natalizie di ogni forma, colore, dimensione. Posizioniamo le palline che più ci piacciono sotto la campana di vetro e il gioco è fatto. Il nostro centro tavola colorato darà una nuova luce alla tavola natalizia o al nostro salotto. Possiamo poi pensare anche di preparare degli stilosi regali di Natale, magari usando dei piattini più piccoli come base.

Come in una fiaba

La seconda idea è un po’ più complessa ma ha decisamente un effetto da favola. Possiamo in questo caso utilizzare i vecchi puntali colorati. Abbiamo bisogno di una base che può essere un piatto in plastica rigida, della colla a caldo, una campana di vetro e vecchie luci a led calde. Dobbiamo semplicemente incollare con la colla a caldo i puntali sul piatto, aggiungiamo le luci e chiudiamo la campana. Il risultato sarà un oggetto d’arredo decisamente fiabesco.

Cupcake natalizi

Ultima idea è quella di realizzare dei meravigliosi segnaposto natalizi. Possiamo magari utilizzare le palline che meno ci piacciono. Abbiamo bisogno in questo caso di pirottini per cupcake, perline varie, mini palline di natale e del silicone. Iniziamo il lavoro incollando le nostre palline nei pirottini per dolci. Completeremo poi l’opera “realizzando” una glassa con del silicone sulla pallina. Sulla nostra glassa, adagiamo le mini palline, magari rosse, che rappresentano la ciliegina del nostro cupcake.

Grazie a queste idee, possiamo davvero sbizzarrire la nostra fantasia, dando nuova vita alla nostra scatola dei ricordi, creando oggetti d’arredo unici e colorati.

Approfondimento

Facile, colorata e profumatissima, ecco come realizzare una ghirlanda di Natale da far invidia a tutto il vicinato