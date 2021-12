Le nostre tavole per le feste si riempiono di prelibatezze. Per preparare pranzi o cene si ha più tempo e anche le temperature basse invogliano a consumare piatti più elaborati e ricchi. Non possono mancare i dolci tradizionali, la frutta secca e qualche liquore. Ricevuto in dono oppure acquistato, fa bella mostra di sé anche il torrone. Se ne trovano duri o morbidi, con mandorle, pistacchio e al cioccolato. Se ne avanza qualche pezzo e desideriamo fare un dolce, ecco tre gustose idee per utilizzarlo.

3 idee per riciclare il torrone avanzato e preparare altri dolci come una torta e dei biscotti squisiti

Cheesecake al torrone

200 g di biscotti secchi;

100 g di burro;

100 g di zucchero a velo;

200 g di formaggio spalmabile;

250 ml di panna liquida;

12 g di gelatina in fogli;

200 g di torrone;

100 g di gocce di cioccolato.

Tritare i biscotti, mescolarli col burro sciolto e disporre la base della cheesecake su carta forno in una tortiera, magari di quelle con cerniera. Quindi, far riposare in frigo. Dopo aver messo a mollo in acqua fredda la gelatina, strizzarla e unirla alla panna riscaldata. A questo punto, aggiungere il formaggio e lo zucchero e mescolare bene. Ora tagliare a pezzi piccoli il torrone e inserirli nella crema insieme al cioccolato. Riprendere quindi la tortiera, farcire il dolce e rimetterlo in frigo per un paio d’ore. La cheesecake si può decorare con della granella di mandorle e cacao.

Tartufini

200 g di cioccolato fondente o bianco;

125 ml di panna;

50 g di burro;

100 g di torrone;

granella di pistacchi o mandorle tritate o farina di cocco.

Fondere il cioccolato con il burro, unirvi la panna e il torrone triturato e impastare. Dopo aver fatto riposare il composto in frigo per almeno un’ora, formare dei tartufini da passare nella granella di pistacchi o mandorle tritate o nella farina di cocco. Conservare in frigo.

Infine, i classici biscotti

500 g di farina 00;

2 uova;

100 g di zucchero a velo;

200 g di torrone;

una bustina di lievito per dolci;

una bustina di vanillina;

50 g di burro;

50 ml di latte.

In una ciotola, impastare tutti gli ingredienti, formare due filoncini e disporli su una teglia imburrata e infarinata oppure rivestita di carta forno. Cuocere a 150 gradi per circa 30 minuti. A questo punto bisognerà tagliare i biscotti e rimetterli in forno per cuocerli per altri 10 minuti, poi rigirarli e continuare per altri 5.

