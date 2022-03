I legumi sono un alimento eccezionale dal punto di vista nutrizionale. Sono infatti un’ottima fonte proteica. Inserendoli in un piano dietetico corretto ed equilibrato, rappresenterebbero una validissima alternativa ai secondi di origine animale. Inoltre, è anche bene ricordare che i legumi costano molto poco. Sono sicuramente più economici rispetto a carne, pesce e prosciutto. Di solito, fagioli, lenticchie e ceci vengono consumati più spesso durante la stagione fredda. In autunno e in inverno, sono infatti spesso protagonisti di zuppe e vellutate. Grandi classici della tradizione sono poi la pasta e fagioli, ma anche pasta e ceci, che rimane un po’ più asciutta.

Tuttavia, proprio per le loro spiccate qualità, dovremmo prendere la buona abitudine di mangiare i legumi regolarmente tutto l’anno. Ovviamente, con il caldo estivo, e già durante le prime tiepide giornate di primavera, non vien voglia di mangiare delle zuppe calde. Ci sono però vari modi per portare in tavola fagioli & C. Basta liberare un po’ la fantasia e non porsi freni né limiti. Nel presente articolo andremo a suggerire alcune idee da replicare o da prendere semplicemente come spunto.

3 idee per cucinare ceci, lenticchie e fagioli secchi o in scatola anziché fare le solite zuppe e condire la pasta

Anzitutto, con i legumi potremmo creare gustose salse. La crema di legumi più nota è sicuramente l’hummus, base di ceci, olio, aglio, limone e tahina. Prendendo come riferimento questa ricetta, nessuno ci vieta di preparare deliziose creme con fagioli e lenticchie. Le potremo gustare con del semplice pane. Le creme di legumi sono ottime anche come pinzimonio. Basterà intingervi pezzetti di carote, sedano, peperoni e altre verdure crude a piacere. Massima libertà anche per l’aggiunta di spezie ed erbe aromatiche. Potremmo infine stupire gli ospiti aggiungendo le nostre creme di legumi su crostini, bruschette e tartine all’ora dell’aperitivo.

Idea numero due: un contorno sfizioso

Vediamo ora come trasformare i nostri legumi in scatola in un contorno sfizioso. Basterà farli saltare in padella e poi condire a piacere. Il condimento base sarà di certo l’olio, a cui potremo andare ad aggiungere aromi e spezie vari. Per un gusto più italiano, suggeriamo rosmarino, salvia e alloro. Chi è amante dei sapori esotici, può tranquillamente optare per curry, paprika e curcuma. Fagioli e lenticchie stanno molto bene in umido, fatti leggermente sobbollire con un po’ di passata di pomodoro.

Infine, un’idea perfetta per la bella stagione

La bella stagione porta con sé un clima sempre più mite. A tavola si ha voglia di piatti freschi e leggeri. Un piatto tipico dell’estate, ma anche della primavera, sono le insalatone. Un piatto unico molto comodo. Le possiamo portare anche come pranzo al sacco durante una gita oppure per mangiare in ufficio in pausa pranzo. Già all’inizio abbiamo ricordato che i legumi sono, nutrizionalmente parlando, delle fonti proteiche. Nel caso quindi delle insalatone andrebbero utilizzati come alternativa a tonno, uova, prosciutto, gamberetti…

Per il nostro piatto dovremo quindi solo aggiungere dei cereali, come riso, orzo, farro, cous cous, e delle verdure a piacere crude, grigliate o sbollentate. Ecco quindi 3 idee per cucinare ceci, lenticchie e fagioli in maniera alternativa. Ovviamente, i nostri consigli di preparazione saranno veloci se utilizziamo i legumi in scatola. Usando invece quelli secchi, bisogna tener conto dell’ammollo preliminare.

