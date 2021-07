Per chi è stanco dei soliti centritavola con fiori o candele, belle ma talvolta un po’ scontate, oggi con gli Esperti di ProiezionidiBorsa vedremo alcune idee originali per creare dei centritavola. Non serve né andare a fare compere né spendere tempo prezioso per realizzare queste 3 idee originali per centritavola fai da te con oggetti di uso comune. Ciò che serve sono infatti degli oggetti che tutti abbiamo in casa e che a volte restano a lungo inutilizzati.

3 idee originali per centritavola fai da te con oggetti di uso comune

La prima idea consiste nel prendere un vaso trasparente, oppure una bottiglia di salsa privata dell’etichetta, o ancora un barattolo capiente, e riempirla di spaghetti crudi che si sparpaglino in modo un po’ disordinato, quasi casuale. Se l’idea è quella di una cenetta a base di pasta, non esiste centrotavola più adatto di questo.

Lo stesso si può fare con delle erbe aromatiche fresche: si può mettere del rosmarino, della salvia o del basilico. Anche in questo caso, una soluzione del genere è perfetta per una cena tutta all’italiana. D’obbligo il sottofondo musicale con una voce che canti “That’s amore” e “Nel blu dipinto di blu”.

Terza e ultima idea per un centrotavola fai da te, è riempire un contenitore trasparente con dei fiori fatti seccare. Qui vi spieghiamo il metodo perfetto per farlo nel modo migliore.

Per un dettaglio ancora più chic

Al posto dei contenitori trasparenti, si possono ovviamente utilizzare altri oggetti, come per esempio un barattolo di latta di salsa di pomodoro oppure dei vasetti trasparenti ma decorati. Per farlo, si possono utilizzare nastrini, mollettine di legno, pennarelli indelebili e bandierine.

Con un centrotavola del genere, tutti gli ospiti entreranno in un attimo nel giusto mood per la serata. In tavola deve esserci ovviamente anche un buon vino, e pronto in forno un dolce tipico della zona dove si svolge la cena. La ricetta per una serata perfetta è servita!