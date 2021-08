Costruire una cuccia su misura per i nostri cani e gatti potrebbe essere davvero un’idea straordinaria. Grazie a questa, infatti, potremmo regalare ai nostri amici a quattro zampe il loro piccolo angolo personalizzato anche in mancanza di grandi spazi aperti. Un rifugio sicuro è confortevole dove giocare e riposarsi, magari evitando anche di spenderci sopra una piccola fortuna.

Vediamo allora assieme qualche idea semplice e facile da portare a termine per costruirne con materiali di riciclo.

3 idee originali e semplici per costruire delle fantastiche cucce attraverso il riciclo creativo

La prima idea e forse la più originale fra tutte è quella di utilizzare tante palline da tennis. Grazie a questa originale espediente di design potremo creare una cuccetta utilizzando uno dei giochini preferiti dal nostro cane. Per fare ciò basterà incollare fra di loro le palle da tennis partendo da una base esagonale ed aggiungerci sopra qualche strato. Una volta che la base sarà abbastanza ampia e alta, basterà aggiungere un cuscino comodo per ottenere la nostra fantastica cuccia. Una creazione simpatica ed originale che farà impazzire qualunque cane.

Un castello di cartone riciclato

Un’altra idea, semplice ma efficace, per costruire una dimora per i nostri cuccioli usando comunissimi oggetti di riciclo è quella del castello di cartone. Questa idea sarà sicuramente la preferita dai gatti che adorano arrampicarsi e nascondersi. Per realizzarla avremo bisogno di due comunissime scatole di cartone, come quelle che vengono buttate ogni giorno dai supermercati. Scegliamone due belle grandi e impiliamole una sopra l’altra ricordandoci di praticare delle entrate interne che serviranno al micio per salire o scendere di piano. Una volta incollate fra di loro non resterà che praticare fori e finestre sui lati. Più le forme saranno particolari e più il nostro progetto risulterà bello e originale. Terminati questi passaggi il nostro castello stara pronto, ma nulla ci vieta di decorarlo e personalizzarlo con colori e oggetti a nostro piacimento.

Una cuccia tiragraffi per il proprio micio

Per finire, grazie a qualche pezzo di compensato e la parte imbottita di una vecchia sedia potremo andare a creare una bellissima cuccia tiragraffi. L’idea è davvero molto semplice, basterà incollare fra di loro quattro pezzi di compensato e attaccarci sopra la seduta imbottita. Il risultato sarà molto simile a un pouf, ma si trasformerà subito in una piccola dimora praticando un’entrata su una delle tavole di compensato. Ecco allora che avremmo creato la nostra casetta munita di tetto tiragraffi, un’idea originale e pratica che non richiede grandi spese.

Erano proprio queste le 3 idee originali e semplici per costruire delle fantastiche cucce attraverso il riciclo creativo.

Approfondimento

Non butteremo mai più i vecchi giornali e quotidiani grazie a queste 3 fantastiche e originali tecniche di riciclo creativo