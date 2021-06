È facile accumulare penne e pennarelli che non funzionano più. Specialmente se si hanno bambini in casa, è facile che i colori secchino o si rovinino finendo comunque con tutti gli altri. L’ideale sarebbe eliminare di volta in volta quelli non funzionanti.

Ma, invece di buttarli nella spazzatura, è possibile riutilizzarli in vari modi. Infatti, anche se sembrano secchi, i pennarelli contengono sempre una buona parte di colore. Anche i tappi, poi, possono trovare un uso diverso. Quindi, ecco 3 idee intelligenti per non buttare i pennarelli scarichi e i loro tappi e imparare a riciclarli in modo utile e creativo.

Usiamo tutto il colore

Come si diceva prima, anche i pennarelli che sembrano totalmente scarichi o non funzionano perché la punta si è rovinata, contengono comunque una buona parte di colore. Per sfruttarla fino all’ultima goccia basta riuscire ad estrarlo dai tamponi all’interno del pennarello.

La prima cosa da fare è smontare il pennarello. Troveremo questo tamponcino morbido impregnato di colore. Prendiamo il tamponcino e inseriamolo in un vasetto di vetro precedentemente riempito di acqua. Per avere un colore più duratura si può usare anche l’alcool denaturato.

Aspettiamo qualche ora o addirittura un giorno intero. Vedremo che l’acqua si colorerà e il tampone perderà il colore al suo interno. Ecco che avremo creato senza spendere un soldo degli acquarelli da usare su carta oppure dei coloranti per tessuti.

Se il pennarello ha smesso di funzionare poco dopo averlo acquistato, molto probabilmente è pieno di colore ma questo si è asciugato. Infatti, spesso i bambini lasciano i colori aperti. Allora, la soluzione è semplice perché basterà aprire il pennarello e far cadere nel tampone qualche goccia di alcool. La sua azione scioglierà il colore e il pennarello tornerà come nuovo.

Anche nel caso in cui pennarello finisce la sua corsa ed è completamente scarico, non è necessario buttarlo. Si possono creare molti giochi per i nostri figli. Per esempio, dopo aver svuotato i pennarelli usiamoli come supporto per creare delle marionette da usare con le dita. Creiamo vari personaggi e invitiamo i bambini a inventare storie curiose. Oppure unendo i pennarelli con della colla a caldo si possono creare cornici creative. E con i tappi l’idea geniale è fissarli su una superfice e farci dei porta matite o penne.

