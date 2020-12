Il finocchio è il re di ogni tavola invernale. Gustoso, fresco e povero di grassi è la verdura ideale in questo periodo. Da gustare crudo ad insalata o come base di gustosi piatti. Vediamo come utilizzare però gli scarti che normalmente non cuciniamo. Così da ridurre gli sprechi e riscoprire ricette antiche.

3 idee geniali per usare la barba del finocchio in cucina

Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di come utilizzare soprattutto la barba del finocchio. Una parte di solito buttata subito via che invece può essere usata in diversi modi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Sappiamo bene che il finocchio è una delle verdure detox per eccellenza. E allora perché comprare infusi già pronti se possiamo prepararlo noi in casa? Basterà prendere la barba che abbiamo scartato pulendo il nostro finocchio. La mettiamo in un pentolino con dell’acqua e la lasciamo bollire per 20 minuti. Dopodiché filtriamo il tutto e la nostra tisana è pronta! Si può anche dolcificare con un po’ di miele se ci piace;

Pasta e risotto

Per il risotto, basterà preparare un soffritto con uno spicchio d’aglio e due foglie di salvia. Facciamo tostare il riso. Aggiungiamo gradualmente il brodo vegetale che abbiamo preparato in precedenza. Quando il risotto sarà quasi pronto basterà aggiungere le barbe di finocchio tritate finemente. Un po’ di burro per mantecare e un pizzico di curcuma.

Non c’è niente di più semplice e veloce di una pasta con le acciughe. Basterà soffriggere in un filo d’olio un paio di filetti di acciughe. E poi aggiungere a fine cottura la barba del finocchio, leggermente tritata. Si possono anche aggiungere dei pinoli o delle mandorle. Un piatto gustoso e veloce.

Ed ecco 3 idee geniali per usare la barba del finocchio in cucina. In questo modo si eviteranno gli sprechi alimentari. E si potranno preparare piatti particolari ma buonissimi. E poi così dopo aver preparato una buonissima parmigiana di finocchi potremo prepararci una calda tisana!