Molti di noi non hanno la fortuna di vivere in un luogo vicino al mare. Chi possiede una casa al mare sa bene quali vantaggi offre rispetto ad un albergo.

Quindi, una volta acquistata la casa in una località balneare è necessario arredarla e cercare di conferirle uno stile particolare.

Se vogliamo rinnovare l’arredamento della nostra casa al mare o dobbiamo arredarne una, seguiamo questi pratici consigli per scegliere al meglio.

3 idee geniali per arredare la casa al mare facendo invidia ai vicini

Partiamo dall’esterno. Molte abitazioni al mare hanno spazi esterni da potere arredare e gestire al meglio. Se abbiamo il giusto spazio esterno scegliamo un tavolo con sedie in legno chiaro e un ombrello o un gazebo per ripararci dal sole.

Il dondolo è la scelta perfetta e che ci regala quei momenti di relax che tanto cerchiamo in vacanza.

Per quanto riguarda l’illuminazione, scegliamo dei faretti e luci in stile shabby-chic per dare alla nostra area esterna un’atmosfera magica ed elegante.

Stile coastal

Prima di iniziare a comprare gli arredamenti, dobbiamo scegliere lo stile che vogliamo dare.

Ovviamente i nostri gusti personali sono alla base, ma dobbiamo tenere presente che una casa al mare è perfetta con lo stile coastal.

Questo stile è simile allo shabby-chic ma con richiami alla spiaggia e al mare, sia per quanto riguarda i colori, sia per i complementi d’arredo.

Scelto lo stile, facciamo lo stesso con i colori. Consigliamo colori più tenui e sono ovviamente perfette tutte le nuance del blu e del verde fino ad arrivare al bianco e al beige.

Mobili di qualità e tessuti naturali

Queste sono le 3 idee geniali per arredare la casa al mare facendo invidia ai vicini. Quando ci accingiamo a scegliere i mobili per la nostra casa al mare dobbiamo tenere a mente alcuni importanti aspetti. Innanzitutto, non vivremo in questa casa per tutto l’anno.

Ciò significa che i mobili avranno bisogno di meno manutenzione ma, al tempo stesso, dovranno essere più robusti per far sì che durino a lungo.

Nelle case al mare molto spesso possiamo avere a che fare con l’umidità specialmente nei mesi invernali. Questa può rovinare velocemente i mobili se non sono di qualità.

Lo stile coastal predilige il legno chiaro come materiale: questo è perfetto per rendere leggeri e freschi gli ambienti.

E infine i tessuti. La Redazione consiglia di scegliere materiali naturali e che rendano armonico l’ambiente come il cotone o la iuta. Ovviamente i colori dovranno essere quelli tipici dello stile coastal.

