Anche quest’anno si dovranno trascorrere le vacanze di Pasqua in un clima abbastanza surreale. L’attesa prima di una festività, l’idea di staccare, di fare una vacanza non sono percepiti come prima. Ne abbiamo già fatto esperienza l’anno scorso e un po’ ci siamo abituati, anzi rassegnati.

Però non tutto è perduto. C’è la famiglia, la vita che va avanti e le maniere per staccare si trovano anche a casa. Quindi oggi consiglieremo delle attività ricreative da fare insieme ai bambini, per rendere meno pesanti le giornate. Ecco, infatti, 3 idee divertenti per fare dei lavoretti e combattere la noia durante le feste pasquali.

Come realizzare un bellissimo cestino

Le mollette di legno si possono utilizzare in tantissimi modi creativi. Ad esempio, si possono costruire dei semplici vasetti, o cestini, dove inserire le varie decorazioni o delle piante.

Basterà procurarsi un supporto circolare, che possiamo recuperare da un vecchio vasetto, o una vecchia ciotola. Questa ci servirà sia da base che da perimetro per le nostre mollette.

A questo punto, infatti, posizioniamo le mollette una di fianco all’altra intorno al supporto. Il risultato è straordinario, soprattutto con delle mollette già decorate.

Pasta di sale

Questa preparazione stupirà e terrà impegnati i bambini per un po’.

Innanzitutto, versiamo in una ciotola la farina ed il sale. Dopo averli mescolati bene, aggiungere poco per volta l’acqua finché l’impasto non sarà asciutto e compatto. Fatto ciò, l’impasto va lasciato per mezz’ora in frigo coperto da pellicola.

Adesso possiamo inserire le palline di pasta nelle forme che preferiamo, aiutandoci con delle formine per biscotti. Infine, basta farle asciugare all’aria per 24 ore, o in forno a 60°.

Se le si vogliono colorare, basta aggiungere un po’ di colorante alimentare nell’impasto.

Ora non ci resta che scoprire l’ultima delle 3 idee divertenti per fare dei lavoretti e combattere la noia durante le feste pasquali.

Pulcini di Pasqua con i rotoli di carta igienica

I rotoli di carta igienica sono utilissimi in queste attività ricreative. Per realizzare dei graziosi pulcini, occorre prima rivestire il rotolo con del cartoncino giallo ed incollarvi ai lati due alette. Una volta fatto ciò, basterà disegnare gli occhi e il becco del pulcino.

All’interno del rotolo, predisponendo una base, si possono inserire ovetti, cioccolatini, confetti, insomma ciò che si preferisce.