Per molto tempo a causa della pandemia siamo stati costretti a rimanere a casa e a rinunciare alle nostre classiche uscite con gli amici. Per questo motivo abbiamo dovuto reinventare molti sabati sera per passare il tempo ma anche per non pensare ai difficili momenti che vivevamo.

Molte persone hanno approfittato di questo tempo per svolgere attività che avevano lasciato in sospeso. Altri invece hanno riscoperto alcune cose che nel tempo si sono rivelate interessanti, perché hanno dato linfa alla creatività.

Infatti non esistono solo film o serie tv ma anche altri modi per rendere interessante e piacevole una serata a casa. Ecco quindi 3 idee davvero originali per passare un sabato sera alternativo stando a casa.

La pittura

Pochi magari lo immaginano ma dipingere può essere davvero un modo semplice e creativo per passare del tempo in serenità. Alcune persone, infatti hanno sviluppato questa passione oppure l’hanno ripresa proprio durante il periodo forzato a casa.

Preso tutto l’occorrente, come una confezione di colori a olio, una tela, un cavalletto e un pennello, si può cominciare. Ovviamente per chi è alle prime armi possono incominciare con soggetti relativamente semplici da dipingere, come un cesto di frutta o un paesaggio.

Per chi invece non hai mai fatto un’attività del genere esistono diversi tutorial online da cui poter prendere spunto.

Passando alla seconda attività, c’è chi ha improvvisato degli schizzi prendendo un foglio una matita o una penna e ha cominciato a disegnare persone o oggetti. Molto più semplice di dipingere perché servono poche cose e soprattutto un po’ di pratica.

Infine, l’ultima attività è quella di creare un fumetto comico, divertentissimo per chi ha il senso dell’umorismo. È qualcosa di davvero molto creativo perché si dovranno inventare personaggi, la storia, magari ispirandosi a ciò che più ci piace, e poi disegnare. Serviranno delle tavole, fogli, matite e un po’ di fantasia per creare qualcosa che ci rilasserà e divertirà e allo stesso.