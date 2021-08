Capita spesso, soprattutto in estate, di improvvisare un pranzo o una cena con gli amici. La soluzione più semplice e veloce è la spaghettata. Per i condimenti, in genere, si va sul classico: pomodoro, aglio, olio e peperoncino, e pesto alla genovese. Tutte preparazioni simbolo di italianità.

Per variare un po’, con un pizzico di fantasia possiamo realizzare dei condimenti insoliti. Basta prendere spunto dai “grandi classici”, infatti, per fare delle rivisitazioni interessanti.

Prendiamo il caso del pesto ligure a base di basilico.

3 gustosissime varianti di pesto che lasceranno i nostri ospiti a bocca aperta

Pesto rosso con pomodori secchi

La base di partenza è la stessa del pesto alla genovese: basilico, aglio, olio e pecorino. Aggiungere quindi i pomodori secchi, qualche mandorla e uno spicchio d’aglio. Frullare il tutto e, alla fine, amalgamare con un cucchiaio abbondante di ricotta fresca. La freschezza del formaggio renderà il sugo più morbido e cremoso. Ne mitigherà inoltre anche il sapore un po’ troppo sapido. In mancanza dei pomodori secchi, vanno bene anche quelli freschi. L’importante è usarli privi di pelle e semi.

Pesto di melanzane

Vediamo ora un pesto a base di un ortaggio simbolo dell’estate. Tagliare a metà le melanzane e farle arrostire nel forno. Sarà necessaria una mezz’ora abbondante. Una volta che saranno ammorbidite, eliminare la buccia. Frullarle quindi insieme con aglio, olio e qualche foglia di basilico. Se piace, sta benissimo anche la menta.

Pesto di rucola

Dal sapore amarognolo e con una punta piccante, la rucola è spesso presente nelle insalate miste. Ma è deliziosa anche come condimento per primi piatti raffinati. Per realizzare il pesto di rucola basta prendere la ricetta del pesto ligure e sostituire la rucola al basilico. Sempre presenti quindi, anche in questo caso, aglio, olio, pinoli e formaggio. Come nel caso del pesto rosso, suggeriamo di ammorbidire il composto con un cucchiaio di formaggio fresco, tipo robiola o ricotta. Gli amanti dei sapori forti possono concludere con una punta di peperoncino. Dato che non a tutti piace, il consiglio è di non metterlo direttamente nel condimento ma di proporlo in tavola, così che ogni commensale possa aggiungerne a piacere una spolverata.

Possiamo usare questi pesti “rivisitati” non solo per condire la pasta ma anche per condire stuzzicanti bruschette e crostini.

Per portare in tavola un piatto più scenografico ed elaborato della classica pasta, possiamo infine utilizzare le nostre varianti per farcire delle crespelle o fare delle più classiche lasagne. Nel primo caso sarà sufficiente riempire la tasca della sottile omelette con una delle salse proposte, quindi ripiegare le crêpes e sistemarle in teglia. Ricoprire con besciamella e una spolverata di formaggio grattugiato.

Per le lasagne, basterà invece procedere molto più semplicemente creando i singoli strati. E nel caso avanzasse qualche foglio di pasta, abbiamo anche proposto delle ricette semplici e veloci da preparare con gli avanzi della pasta.

