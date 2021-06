Per una cena originale, proponiamo tre ricette (un primo, un secondo ed un dolce) a base di rabarbaro, che faranno un figurone con gli ospiti.

Ecco le 3 gustosissime e originali ricette per imparare ad utilizzare questa pianta dal colore rosso acceso buonissima e molto conosciuta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Risotto al rabarbaro con gamberi

Il risotto è sempre una scelta azzeccata da cucinare con le verdure. La dolcezza del pesce, in questo caso i gamberi ma potrebbe benissimo essere del merluzzo ad esempio, mitiga il sapore forte di questa pianta.

Per realizzare questo ottimo risotto, iniziamo preparando il brodo di pesce, che ci servirà durante la cottura e per ammorbidire il riso.

Una volta lavato il rabarbaro, lo tagliamo a tocchetti e lo aggiungiamo al riso.

In una pentola o padella capiente, soffriggiamo uno scalogno tagliato fino; aggiungiamo il riso.

Lasciamo tostare il riso per un paio di minuti e poi lo sfumiamo con del vino bianco (o rosso, dipende dal gusto che si cerca).

A questo punto aggiungiamo il brodo di pesce e lasciamo cuocere il riso per una decina di minuti.

Una volta lavato il rabarbaro, lo tagliamo a tocchetti e lo aggiungiamo al riso, assieme ai gamberi sgusciati.

A fine cottura, a fuoco spento, mantecare il risotto con una noce di burro ed una grattugiata di parmigiano o grana.

Torta salata al rabarbaro e taleggio

Ricetta fenomenale per pranzi veloci o per gli inviti dagli amici da cui non sappiamo cosa portare.

Per prima cosa preparare la pasta sfoglia oppure comprare quella già pronta.

Laviamo mezzo chilo di rabarbaro, lo tagliamo a tocchetti e lo cuciniamo con un pizzico di zucchero, sale ed acqua finche non diventa morbido e cremoso.

In una ciotola prepariamo un uovo sbattuto e aggiungiamo la crema di rabarbaro una volta pronta. Aggiungiamo nella ciotola anche 150gr di taleggio e panna liquida (100ml). Se abbiamo piacere, possiamo anche aggiungere delle spezie come pepe o noce moscata. Mescoliamo il preparato, lo correggiamo con sale e pepe se c’è bisogno e lo inseriamo nel disco di pasta sfoglia. Cucinare in forno a 180° per circa una ventina di minuti.

Crostata di rabarbaro con lamponi

Per questa ricetta è necessario preparare prima la pasta frolla.

Per il preparato, invece, puliamo il rabarbaro, lo tagliamo a tocchetti. Lo mettiamo in una teglia coperta di pellicola di alluminio insieme a tre cucchiai di zucchero in forno a 180° per 15 minuti.

Dovrebbe uscire il succo di rabarbaro. Al succo aggiungiamo la gelatina e la sciogliamo a fiamma bassa per una decina di minuti. A fiamma spenta aggiungiamo i lamponi e mescoliamo per qualche minuto. Sulla pasta frolla prima preparata spalmiamo il composto di rabarbaro e lamponi. Aspettiamo che si raffreddi la crostata. Al bisogno, tenere in frigo per un’ora prima di servire.

Ecco qui 3 gustosissime e originali ricette per imparare ad utilizzare questa pianta dal colore rosso acceso buonissima e molto conosciuta.