Gli appassionati di arte, e non solo, sognano una grande opera da appendere al muro del loro soggiorno. Ma il mercato dell’arte che conta – si sa – è accessibile a pochi.

La maggior parte degli appassionati, purtroppo, resta con l’acquolina in bocca davanti alle transizioni milionarie che passano per le aste di Christie’s e Sotheby’s. Basti pensare che il quadro più costoso del mondo (il “Salvator mundi” di Leonardo) è stato acquistato per poco più di 450 milioni di dollari.

Ma con un po’ di ricerca, è possibile trovare dei buoni – addirittura dei grandi – artisti acquistabili a buon prezzo.

Così, chiunque di noi può accaparrarsi un pezzo da museo.

3 grandi artisti a buon prezzo per arredare le nostre case

Di seguito scopriamo 3 grandi artisti a buon prezzo. Le loro opere, esposte nelle gallerie e nei musei, possono “facilmente” arredare anche le nostre case.

Partiamo con Francesco Musante, artista genovese nato nel 1950. La sua formazione artistica risente molto dell’Arte Povera torinese e della Pop Art. Scultore e pittore, le sue figure sembrano frutto di sogni magnifici come alcuni quadri di Chagall. L’uso del colore impattante. Con 200 euro possiamo già riportare a casa un pezzo notevole.

Passiamo a Marco Lodola, artista lombardo, nato a Dorno nel 1955. Formatosi nelle accademie di Firenze e Milano, la sua arte risente dell’influenza dei “Fauves”, specialmente per l’uso dei colori. Le figure, invece, sono spesso riprese dalla cultura popolare. La sua tecnica prediletta è quella dell’istallazione luminosa: le sue figure tridimensionali vengono illuminate da neon interni. È un artista in grande ascesa, ma con 500 euro possiamo già acquistare un pezzo di tutto rispetto.

Un maestro assoluto a partire da 1.000 euro

Chiudiamo con un grandissimo artista, già presente nei testi d’arte. Si tratta di Mimmo Rotella, nato a Catanzaro nel 1918 e scomparso nel 2006. Affiancato alla corrente del “Nouveau Réalisme”, è protagonista assoluto della scena italiana di metà Novecento. Inventa la tecnica del décollages: sovrappone cartelloni pubblicitari di cui poi strappa delle porzioni. Benché sia un artista di prima classe, con 1.000 euro e un po’ di fortuna possiamo già acquistare qualcosa di valido.

Ecco, dunque, 3 grandi artisti a buon prezzo per arredare le nostre case: tutti gli appassionati possono smettere di sognare e chiamare le gallerie.