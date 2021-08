Il dolore cervicale è un disturbo molto diffuso, spesso si tratta di un’infiammazione che colpisce le vertebre che sostengono il collo e la testa.

Le cause più comuni sono una postura scorretta, una scarsa attività fisica oppure uno stile di vita sedentario; questo provoca una perdita di tono muscolare.

In questo modo ci si esporrà a strappi muscolari, anche solo attraverso movimenti bruschi o improvvisi.

Il dolore che ne consegue è costante e diventa fondamentale individuare esattamente l’area colpita per poi comprendere l’origine del problema.

3 geniali mosse per prevenire e combattere il dolore cervicale da aria condizionata

Durante l’estate è comune soffrire di dolori cervicali; colpiscono due italiani su tre e il dolore risulta più intenso a causa dell’eccessiva esposizione all’aria condizionata.

Se questo dolore ci coglie quando siamo a casa, si può tentare di eseguire un esercizio che ci permetterà di distendere la muscolatura del collo.

Per prima cosa dovremo sdraiarci sul letto, mettendo il cuscino sotto le ginocchia, in posizione supina.

Dopo di che basterà spingere il mento verso il collo così potremo allungare la muscolatura cervicale.

Infine, allungheremo solo più le braccia verso l’esterno, facendo dei respiri profondi; è importante però non dimenticare di usare il diaframma.

Non è sufficiente una volta, per una maggior efficacia dovremo eseguire questo esercizio almeno 3 volte.

Ma non solo, non sottovalutiamo l’importanza di massaggi dolci al collo, in particolare la manipolazione cranio-sacrale.

In pratica è una tipologia di massaggio olistico utilizzato anche per scaricare lo stress psico-fisico di cui tutti spesso risentiamo.

Però, se vogliamo prevenire questi fastidiosi dolori, è consigliato portare sempre con sé un foulard e indossarlo una volta entrati in un locale climatizzato.

Ecco svelate le 3 geniali mosse per prevenire e combattere il dolore cervicale da aria condizionata tanto patito in questo periodo dell’anno.

Ulteriori consigli

Se siamo in casa o in ufficio e possiamo modificare le modalità dell’aria condizionata, impostiamola sulla funzione deumidificatore per ridurre notevolmente i rischi.

Invece se siamo in auto, evitiamo di esporci direttamente al getto di aria fredda, ci risparmieremo dolori alla fine della giornata.