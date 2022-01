Nelle nostre case abbiamo ammirato la stella di Natale simbolo delle festività che ci hanno regalato tanta atmosfera. Con l’arrivo del freddo più intenso sarà difficile, ma non impossibile adornare i nostri ambienti con piante e fiori colorati. Eppure, la stagione invernale ci regala tanti tipi di piante che ci permettono di ammirare la bellezza della natura. Ecco 3 fiori che resisteranno al freddo dell’inverno e renderanno straordinario il balcone di casa nostra.

Cosa fiorisce a gennaio

Sono numerosi i fiori dell’inverno e potremmo sbizzarrirci nella coltivazione sul nostro balcone. Basta avere delle accortezze che ci permetteranno di non disperdere le energie del lavoro svolto. Non lasciarli in balia delle intemperie, ad esempio, anche se è inverno e sono dei tipici fiori di stagione. Ciò infatti non farebbe bene a nessun tipo di fiore o pianta.

Ciclamino: se coltivato in vaso, ha bisogno di essere riposto dove c’è luce. Fiorisce durante tutto l’inverno e anche se non teme il freddo, detesta il vento. Il terreno deve essere umido, ma non zeppo d’acqua quindi è meglio innaffiarlo partendo dal sottovaso. I suoi svariati colori rallegreranno i nostri ambienti. Mettere al riparo quando si prospettano gelate particolarmente rigide.

Bucaneve: già il suo nome ci fa capire che è il simbolo dell’inverno. Fiorisce sbucando tra gli strati di neve, è bianco e ha forma di candela. Si trova facilmente nei sottoboschi ed è un fiore spontaneo. È possibile coltivarlo in vasi rispettando però alcune sue caratteristiche, basta inserire tre o quattro bulbi in qualsiasi tipo di terreno. Ha bisogno di un ambiente freddo e asciutto e richiede poca acqua, va benissimo quella piovana. Non ama essere esposto al sole troppo a lungo.

Gelsomino d’inverno: conosciuto anche con il nome di gelsomino di San Giuseppe, è una pianta ornamentale dai colori molto vivaci. Perfetto per ornare il nostro balcone il gelsomino d’inverno è una pianta rampicante con una crescita molto veloce. Ciò ci consentirà di adornare gli spazi esterni o eventuali muri e pergolati. Può raggiungere i due metri di altezza. Nonostante ciò, può essere coltivato in vaso, basta che siano ampi e profondi per non far fuoriuscire le radici. Per avere una fioritura rigogliosa è bene che il gelsomino sia esposto al sole e non patisca le folate di vento. I fiori dal colore giallo ci daranno un assaggio di primavera.