Il giorno di San Valentino ruota attorno a cose e gesti romantici. Ciò vale sia per i single sia per le coppie fidanzate. Chi non si vuole coccolare con cioccolatini e film romantici nel giorno degli innamorati? Probabilmente poche persone.

Se la nostra attività preferita di San Valentino è guardare dei film romantici, possiamo prendere spunto da quelli proposti oggi dal Team di ProiezionidiBorsa. Prepariamo i popcorn e sistemiamo il divano per questi 3 film romantici da vedere a San Valentino.

Amore & altri rimedi

Il film Amore & altri rimedi è davvero romantico. Uscito nel 2010, vede come protagonisti Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, entrambi candidati al Golden Globe. Questo film parla della storia d’amore tra una giovane malata di Parkinson e un rappresentante di un’industria farmaceutica.

I due si incontrano in circostanze particolari e devono affrontare molti alti e bassi. Ovviamente, solo guardando il film potremo scoprire se la coppia avrà il loro lieto fine o no.

Tutte le volte che ho scritto ti amo

Decisamente più recente, Tutte le volte che ho scritto ti amo è uscito nel 2018 sulla piattaforma di streaming Netflix. Questo film in realtà vale per tre. Infatti, è appena uscito il sequel chiamato Ps. Ti amo ancora e nel 2021 uscirà il film numero tre: Tua per sempre.

Tutte le volte che ho scritto ti amo è un film che racconta la storia della protagonista liceale, Lara Jean Covey. Il tutto inizia dalle varie lettere d’amore che la ragazza aveva scritto a ragazzi diversi durante gli anni e che non aveva mai spedito. È assolutamente da vedere se amiamo storie tenere e piene di colpi di scena!

Dear John

Tra i 3 film romantici da vedere a San Valentino c’è Dear John. Questo è il più strappalacrime di tutti quelli consigliati oggi. Uscito nel 2010 e interpretato da Amanda Seyfried e Channing Tatum, questo film si basa su un romanzo di Nicholas Sparks.

I due protagonisti si conoscono casualmente e si innamorano l’uno dell’altra. La loro storia d’amore è però complicata. Lui è un militare e i due sono costretti a vivere il loro amore solamente via lettere cartacee. Il film è perfetto per una buona dose di romanticismo nel giorno di San Valentino.