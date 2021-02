È difficile trovare ogni sera un film stimolante, soprattutto data la vasta scelta offerta da Netflix. La ricerca è però finita. Ecco infatti 3 film da vedere su Netflix per una serata sul divano.

Whiplash

Questo film è incentrato sul mondo della musica, le luci e le ombre del palcoscenico. Il protagonista è un ragazzo che riesce ad accedere a una delle più prestigiose scuole di musica di New York. Il suo nome è Andrew e suona la batteria. Durante i suoi studi viene notato da Terence Fletcher, insegnante di musica e componente di una famosa band. Andrew si imbarcherà in un viaggio di crescita musicale e personale mentre la figura del maestro diventa sempre più tirannica.

Considerato uno dei migliori sulla musica degli ultimi dieci anni, Whiplash ha vinto 3 Premi Oscar e 1 Golden Globe.

Quasi amici

Film di produzione francese, Quasi amici è un film attuale e brillante. Racconta le vicende di Driss, un giovane di colore che dopo anni da scapestrato e esperienze in carcere vede la sua ruota della fortuna girare. Infatti, Philippe, un miliardario paraplegico, decide di assumerlo come aiutante. Le premesse per uno scontro fra i due mondi non sono disattese. Driss, scurrile, schietto si confronta con Philippe, prodotto di una società elegante e borghese. Nonostante le differenze però, i due apprenderanno dall’altro i loro lati migliori. Quasi amici riesce ad affrontare tematiche pesanti, ma tenendosi leggero, grazie a battute sagaci e attori brillanti.

Django Unchained

Altro film assolutamente immancabile in questa lista è Django Unchained. Dalla regia di Quentin tarantino nasce un lungometraggio vincitrice di 2 Premi Oscar e 2 Golden Globes.

Il protagonista è appunto Django, schiavo nelle piantagioni del Sud degli USA. Il suo unico obbiettivo è ritrovare la moglie, venduta a chissà quale famiglia benestante. Inaspettatamente però, Django viene liberato da un dentista cacciatore di taglie di nome Schultz. I due vanno alla ricerca della moglie di Django, mentre questi si ritrova per la prima volta nelle vesti di uomo libero, e gli calzano a pennello! Django è interpretato da un incredibile Jamie Fox, affiancato da Christoph Waltz nei panni del Dott. Schultz e Leonardo di Caprio. A quest’ultimo il ruolo del proprietario della moglie di Django.

Ecco quindi risolto il dilemma di quali possono essere 3 film da vedere su Netflix per una serata sul divano.