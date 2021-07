Diciamoci pure la verità: prima di fare un minicorso con un amico giardiniere ignoravamo davvero tantissime cose del mondo della coltivazione. Ovvero un conto è suggerire cosa utilizzare per allontanare insetti e afidi o crescere fiori e piante col concime giusto. Ben altra cosa è entrare nel microcosmo delle piantine da verdure. Anche perché qui si parla di mangiare e quindi non solo di sapore ma anche di rischi per la salute nostra e di chi assapora le nostre verdure. Quindi ecco 3 fantastici segreti degli esperti per piantare sempre le verdure perfette tra loro approfittando di tutti i trucchetti di madre natura.

L’errore più grave del mondo

Se non siamo esperti e addetti del settore l’errore più grande che possiamo fare è ammirare l’orto del vicino e iniziare la nostra avventura di seminatori allo sbaraglio. Colti dall’entusiasmo della prima volta e fantasticando sulle nostre prossime raccolte ignoriamo alcuni aspetti molto importanti. L’errore più grave che possiamo fare anche in buona fede è quello di piantare a caso. Nel senso che magari pensiamo solo all’esposizione al sole o alla tipologia di terreno. Oppure siamo convinti che basti la distanza giusta tra le piante e il concime ideale e la corretta innaffiatura. Magari fosse così facile e vediamone i motivi.

3 fantastici segreti degli esperti per piantare sempre le verdure perfette tra loro

Le verdure più buone che arrivano sulle nostre tavole sono quelle che nascono assieme abbinate in partenza in maniera corretta. Ortaggi che vanno d’accordo dalla nascita saranno di qualità maggiore rispetto alla norma. Ecco quindi che:

promuovere la corretta crescita;

attirare gli insetti alleati tra loro;

allontanare i parassiti nocivi

sono le 3 regole d’oro che madre natura ci dona come alleanza per avere un orto speciale. E l’esempio più banale è proprio non mettere mai 2 ortaggi della stessa famiglia assieme. La cosiddetta “consociazione” è l’azione migliore per avere sempre ortaggi floridi e succosi.

