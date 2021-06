È arrivata l’estate, il mare, la salsedine, il sole si trasformano nei demoni più grandi da affrontare per i nostri capelli, che diventano secchi e crespi. Infatti ecco gli incredibili ma banali errori che quasi tutti commettono e che rovinano i capelli e come averli perfetti anche con il caldo e il sole

La parola d’ordine per avere capelli sempre perfetti ed in buona salute è la prevenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per salvaguardare la salute e l’aspetto dei nostri capelli basterà seguire alcuni accorgimenti così da evitare di doverli tagliare. Ed ecco 3 fantastici rimedi per avere capelli perfettamente in ordine e bellissimi anche dopo il mare.

I rimedi

Prima di esporsi al sole e di recarsi al mare la prima cosa da fare è applicare uno spray protettivo dai raggi UV. È anche possibile prima di ogni bagno applicare sui capelli un olio apposito per mantenerli idratati.

Un altro aspetto importante è lavare i capelli con acqua dolce dopo ogni bagno in mare per rimuovere la salsedine. Evitare di applicare lo shampoo ogni giorno e ad ogni lavaggio e preferire dei prodotti neutri.

Lasciare asciugare i capelli al naturale durante il periodo estivo ed evitare di utilizzare phon e piastre, in quanto il calore eccessivo ne rovina la struttura.

Consigli pratici

Cappello: questo è un accessorio immancabile del nostro outfit da mare. Protegge i capelli dal sole diretto e da un tocco di glamour in più.

Evitare di fare trattamenti chimici prima dell’esposizione solare, che li renderebbero secchi e sfibrati.

Un altro metodo per restare alla moda ed evitare di esporre i capelli ad eccessivi stress sono gli chignon, da utilizzare in spiaggia. Adatti ad un aperitivo chic, ma anche per prendere il sole.

Dunque, ecco i 3 fantastici rimedi per avere capelli perfettamente in ordine e bellissimi anche dopo il mare.