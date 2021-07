Ci sono oggetti in casa che accumulano polvere giorno dopo giorno ma che non incontrano spesso la nostra attenzione. È ad esempio il caso dei ventilatori, dei paralumi oppure dei fiori artificiali.

In questo periodo estivo possiamo sostituire i fiori artificiali con quelli veri dato che la natura è nel massimo del suo splendore. Possiamo, quindi, approfittare di questo momento di cambio stagionale per pulire accuratamente i nostri fiori artificiali.

3 fantastici modi per pulire i fiori artificiali delle composizioni di casa risparmiando tempo

Per prima cosa affronteremo la questione della pulizia ordinaria ovvero la manutenzione settimanale.

L’asciugacapelli

Per levare la polvere che si accumula sulle composizioni di fiori artificiali non possiamo utilizzare l’aspirapolvere. Per ovvi motivi ne aspirerebbe le componenti più piccole oppure i petali. Sbatterli energicamente è una soluzione poco efficace. Utilizzeremo, quindi, l’asciugacapelli. Il phon spazzerà via tutta la polvere depositatasi sui nostri fiori finti senza rovinarli.

Il sale

Una volta al mese dovremmo poi eseguire un’altra operazione di rimozione di sporco e polvere. Procederemo togliendo gli steli dalla composizione e mettendoli in una custodia in plastica per camicie quasi colma di sale fino.

Chiudiamo la busta con la zip e iniziamo a girare e a scuoterla leggermente. Trascorsi due minuti, riapriamo il sacchetto, estraiamo i fiori e li collochiamo di nuovo nella composizione.

Dando una sbirciatina al sacchetto con il sale rimasto rimarremo basiti da quanta polvere vi era depositata.

Quest’operazione va eseguita per non ritrovarci ad avere margherite o calle artificiali, di colore grigio. Almeno una volta all’anno, poi, sarebbe consigliabile detergerli in profondità.

Il sale potrà essere riutilizzato per stasare gli scarichi domestici come spiegato qui dalla Redazione di ProiezionidiBorsa.

La lavastoviglie

In lavatrice non possono essere lavati perché il solo girare del cestello, provocherebbe il distacco di pistilli, foglie, ecc.

Lavarli a mano nel lavabo, invece, gli farebbe assorbire troppa acqua che senza una strizzata adeguata li rovinerebbe.

Un’ottima soluzione è invece la lavastoviglie. Possiamo disporre i nostri fiori nel cestello superiore che è la parte per le stoviglie delicate.

A questo punto azioniamo la lavastoviglie e ci ritroveremo con dei fiori puliti, igienizzati e quasi asciutti.

Ecco rivelati i 3 fantastici modi per pulire i fiori artificiali delle composizioni di casa risparmiando tempo.