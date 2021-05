La fame nervosa è un disagio serio che se dura a lungo può causare l’accumulo di chili. Ma soprattutto è espressione di qualcosa che non va. Insomma, scagli la prima pietra chi non si è trovato anche per un breve momento a vivere questa situazione. Andiamo a vedere i rimedi per risolvere. 3 fantastici consigli per evitare di svuotare il frigorifero e tornare felici in fretta e in forma per l’estate.

La causa principale

La fame nervosa è il campanello di allarme di un malessere che non trova la voce per esprimersi. Se solitamente si mangiava agli orari prestabiliti, la fame nervosa si presenta continuamente e ad ogni ora. È come se si cercasse di riempire un vuoto. Per questo si continua a mangiare rovinando anche lo stomaco.

Soluzioni e trucchi

Se il nostro è soltanto un momento di grande stress bastano pochi trucchi con un cambiamento nello stile di vita. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Saltare i pasti non va bene. È necessario invece, durante il giorno fare colazione, pranzo, merenda e la cena. Aggiungere anche piccoli spuntini se è difficile resistere al desiderio di mangiare ancora.

Evitare cibi troppo grassi. Panini con salse e tutto quello che contiene grandi quantità di condimento. Ovviamente anche i dolci sono da evitare. Sono cibi che tendono a rafforzare il desiderio di mangiare.

Inoltre, si può provare ad assumere i fiori di Bach che possono aiutare a sentirsi più in forma anche da un punto di vista psicologico. Mangiare frutta e verdura in grande quantità. Pianificare spuntini di frutta quando arriva il momento nel quale la fame nervosa si presenta.

La soluzione vincente

Questo è senz’altro il rimedio principe. Si sta parlando dello sport. Si scelga quello più adatto ai nostri gusti. Possiamo camminare, andare in palestra o fare nuoto.

Insomma, non importa quale sport, ma è importante sceglierne uno. Lo sport aiuta a sciogliere lo stress. Con l’attivazione delle endorfine l’umore sale e si ritorna ad essere padroni di sé stessi.

Il consiglio di ProiezionidiBorsa è quello di insistere nel muoversi quando si vive un momento di disagio. Praticare lo sport quotidianamente. A breve ci si accorgerà di avere riconquistato un nuovo equilibrio.