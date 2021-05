In questo articolo suggeriamo 3 idee semplici semplici per conquistare il palato dei più piccoli. Soprattutto i bambini, che hanno difficoltà nel mangiare le verdure, con queste ricette e la presentazione nei coni gelato cederanno al fascino dei verdi ortaggi.

La cialda di cui è costituito il cono gelato ha un sapore abbastanza neutro non zuccherino e quindi si adatta molto bene ad accogliere anche cibi salati.

Andiamo a scoprire 3 fantastiche ricette salate, che possiamo servire nei coni gelato per la gioia di grandi e piccini! Un’idea nuova per freschi pranzi d’estate!

Ricetta del puré di tonno e verdure nei coni gelato

Ingredienti

a) Tre scatolette di tonno sottolio da 80 grammi;

b) due patate lesse medio grandi;

c) due zucchine senza buccia;

d) un cucchiaio di formaggio spalmabile;

e) sale.

Procedimento

Niente di più facile: mettiamo tutti gli ingredienti nel mixer e frulliamo per pochi secondi.

Inseriamo il composto con il cucchiaio nei coni e serviamo freschi.

Ricetta dell’insalata di spinacini alle fragole

Ingredienti

a) una confezione di spinacini da insalata da 100 grammi;

b) un cestino di fragole;

c) 150 grammi di feta greca;

d) un cono gelato sminuzzato;

e) qualche noce (opzionale);

f) sale;

g) un goccio d’olio evo.

Procedimento

Anche in questo caso ci avvarremo del mixer. Mettiamo a frullare gli spinacini, precedentemente lavati e strizzati, la feta, il cono gelato a pezzi, un pizzico di sale e l’olio. Se vogliamo un tocco di croccantezza possiamo aggiungere qualche noce sgusciata.

Prepariamo le fragole a fettine sottili e le uniamo con un cucchiaio al composto. Serviamo nei coni gelato.

Ricetta della pizza nel cono gelato

Ingredienti

a) pomodorini ciliegini, 100 grammi;

b) prosciutto cotto, 100 grammi;

c) mozzarelline, 200 grammi;

d) origano;

e) un cucchiaio di olio evo;

f) sale.

Procedimento

Serviamoci sempre del mixer e otteniamo una crema con tutti gli ingredienti.

A piacere possiamo aggiungere qualche fungo champignon trifolato o delle striscioline di peperone sott’olio.

Ispiriamoci per dei pranzi estivi all’aperto con queste 3 fantastiche ricette salate, che possiamo servire nei coni gelato per la gioia di grandi e piccini!

Per altre ispirazioni in cucina qui troviamo qualche spunto per un’ottima pasta fredda.