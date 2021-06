Oggi più che ieri, avere un bel angolo di paradiso in balcone è davvero importante. Proprio per questo motivo la scelta delle piante è davvero fondamentale: vediamo allora un paio di suggerimenti.

3 fantastiche piante da frutto che renderanno il nostro balcone ricco e colorato come un palazzo fiabesco: il pesco

Prima tra queste piante è sicuramente l’albero di pesche, una pianta che infatti non solo ci regala i suoi buonissimi frutti, ma anche le sue spettacolari fioriture primaverili. Stiamo parlando poi di una pianta autofertile che non ha quindi bisogno di altre varietà impollinatrici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se si vuole coltivare questo tipo di albero da frutto, però, consigliamo di scegliere una varietà nana: cioè una varietà che non superi i 2 m di altezza massima.

Allora per ottenere il nostro bellissimo albero ci basterà piantare un seme in un vaso di circa 50 cm di diametro riempito con argilla e terriccio. Questa pianta, poi, nello specifico ama la luce diretta del sole, ma dovremo proteggerla da vento e sbalzi termici.

L’albicocco

Un’altra fantastica pianta, perfetta per il nostro balcone è senza ombra di dubbio l’albicocco. Infatti, oltre ai suoi buonissimi frutti questa pianta donerà al nostro balcone un aspetto regale e maestoso come non mai.

Basterà piantare il seme a circa 5 cm di profondità tra l’autunno e l’inverno, in questo modo potremo vedere già spuntare la piantina in primavera. Nel caso, poi, si voglia essere più sicuri sulla germogliazione del seme converrà piantarlo in un piccolo semenzaio e, solo successivamente, trasferirlo.

L’unico svantaggio della pianta di albicocco è che impiegherà quattro anni per iniziare a fruttificare: se quindi non si desidera aspettare consigliamo di acquistare una piantina già formata da inserire nel nostro fantastico giardino in balcone.

L’albero delle nespole

Per finire, un’altra fantastica pianta da aggiungere al nostro balcone è quella delle nespole. Dovremo soltanto interrare il seme ben fresco in un vasetto pieno di terriccio, evitando di esporlo a luce diretta almeno fino a germinazione.

Questa fantastica pianta dal frutto generalmente comincerà a produrre i frutti dopo 5 o sei anni, ma rimane comunque un’aggiunta incredibile e spettacolare per il nostro balcone.

Erano proprio queste le 3 fantastiche piante da frutto che renderanno il nostro balcone ricco e colorato come un palazzo fiabesco.

Approfondimento

Qualche tecnica semplice e naturale per riconoscere e difenderci da questi due terribili insetti nemici degli alberi di ciliegie