Quando ci si addentra in temi come quelli di “dieta e alimentazione” è sempre bene tenere a mente che ci si è appena infilati in un vero e proprio campo minato. Ogni nutrizionista, dietologo e medico sviluppa spesso le sue teorie su studi condotti sull’alimentazione e non è raro che i pareri su alcuni alimenti siano discordanti.

Questo accade anche sulle regole da seguire per mangiare bene. Se i medici e gli specialisti stessi agiscono in maniera mirata su un individuo e una regola non può valere all’univoco per tutti, è bene non fare mosse azzardate autonomamente. Prima di iniziare una dieta, eliminare alimenti o sostituirne con degli altri, è sempre buona cosa rivolgersi ad uno specialista. Oggi, però, parliamo di 3 falsi miti sulla dieta che sono diventati credenze popolari e non sono salutari per il nostro organismo. Vediamoli insieme.

3 falsi miti sulla dieta alimentare assolutamente da conoscere e da sdoganare

I carboidrati fanno ingrassare, ciò significa che non si devono mangiare carboidrati dopo le 17. Sbagliato! Un alimento a base di carboidrati assunto alle 9 del mattino è identico anche alle 20 della sera. La differenza, dunque, non sta nel carboidrato in sé, che è esattamente identico, ma nella qualità, nella quantità e soprattutto nel condimento con cui è accompagnato. Cosa assolutamente da non sottovalutare. Poniamo attenzione a questi parametri e smettiamo di demonizzare i poveri carboidrati, ma, al contrario, cerchiamo di fare attenzione e di non privare il nostro organismo di tutti i nutrimenti necessari.

È importante contare le calorie. Sbagliato! L’alimentazione è più di un semplice calcolo matematico! L’energia che serve al nostro organismo non è un’addizione di numeri. Al contrario, è importante vedere da dove viene quell’energia e di quali alimenti nutrirci per accumularla, ma non solo. L’alimentazione, infatti, è solo una parte della nostra fonte energetica. A questa concorrono una buona qualità del sonno, l’idratazione, l’attività fisica e la qualità di vita in cui lo stress ci è assolutamente nemico.

Il terzo mito

I prodotti “light” con poche calorie sono spesso sopravvalutati. Un alimento che contiene meno kcal siamo sicuri che sia davvero più sano rispetto ad un alimento normale? Spesso sottovalutiamo che la sottrazione di zuccheri o grassi in un prodotto ne compromette la qualità, oltre che il gusto. Il rischio che si corre, inoltre, è il consumarne in quantità maggiori proprio perché leggeri, che non rende il cibo più sano solo perché meno calorico ed elimina pure il piacere del mangiare bene.

Quindi, questi sono i 3 falsi miti sulla dieta alimentare assolutamente da conoscere e da sdoganare. A quali di questi credevamo? E su quali di questi non avevamo mai riflettuto?

Mangiare bene e conoscere cosa mettiamo dentro il nostro piatto è una vera e propria medicina, sia per il nostro corpo che per la nostra mente. È per questo che dobbiamo fare attenzione e affidarci eventualmente solo a persone competenti. Non bisognerebbe mai sottovalutare l’alimentazione!