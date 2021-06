La panzanella è il capolavoro della tradizione culinaria toscana, è ormai diventato uno dei primi piatti estivi più amati in tutta Italia. Vegano, leggero, saporito e soddisfacente.

Ma per quanto gli ingredienti siano poveri e la preparazione facile, non è scontato riuscire a farlo delizioso.

Ecco perciò 3 facili trucchi per rendere la panzanella un primo piatto da sogno.

1 – Strizzare bene il pane

Innanzitutto si dovrebbe utilizzare il pane toscano, senza sale. Ma se non è possibile, va bene anche quello salato. Il punto iniziale e cruciale per un’ottima panzanella è la preparazione del pane. Per prima cosa serve del pane raffermo di almeno 3 giorni, meglio se è pane secco, anche di un paio di settimane. I pezzi di pane vecchio devono essere messi in ammollo nell’acqua e lasciati lì per almeno un’ora. Quando saranno morbidi e spugnosi si può procedere.

Il trucco è questo: strizzare il pane molto accuratamente.

Tutta l’acqua deve essere tolta dal pane, che va strizzato con molta forza, fino a renderlo praticamente asciutto. Questo passaggio è fondamentale.

2 – Usare i giusti ingredienti

Per quanto la fantasia in cucina sia accettata, certe cose devono essere fatte nella maniera tradizionale.

La panzanella toscana si fa con questi ingredienti:

a) pomodori freschi (vanno bene anche i pomodorini);

b) cetrioli;

c) cipolle rosse (vanno bene anche quelle di Tropea);

d) basilico;

e) olio EVO;

f) aceto di vino;

g) sale;

h) pepe nero.

Questi sono gli ingredienti e non ci va altro. Il trucco è utilizzare le verdure in grande quantità.

Solo così può venire un’ottima panzanella.

3 – Calibrare l’aceto

Il segreto per una panzanella perfetta è l’equilibrio dell’aceto.

Questo ingrediente deve stemperare la dolcezza dei pomodori e lasciare spazio all’aroma del basilico. Solitamente ne viene messo troppo poco. Il trucco è quello di condire tutta la panzanella e poi aggiungere via via un po’ di aceto alla volta, assaggiando, finché non si ottiene un effetto agrodolce.

Ecco perciò i 3 facili trucchi per rendere la panzanella un primo piatto da sogno.