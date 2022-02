Quando si parla di risotto non c’è ricetta che tenga: a fine cottura, burro e formaggio a volontà e via, tutti a tavola!

Questi due ingredienti sono amatissimi per mantecare la maggior parte dei risotti. Un connubio geniale che permette di amalgamare e di insaporire i piatti, rendendoli più appetitosi in un lampo. Il burro e il formaggio, infatti, sono in grado di legare tutti gli ingredienti in un solo tripudio di gusto.

Un mix di sapori che in questa ricetta favolosa e da non perdere assolutamente.

La verità è che la mantecatura è un’arte e creare quella cremina golosa che piace a tutti è una vera soddisfazione.

Il risotto, poi, è una delle ricette che riscalda il cuore nelle fredde giornate invernali. Sarà anche per questo che è così apprezzato.

Oltre al fatto che sfrutta la versatilità di un ingrediente eccezionale come il riso. Buono e ricco di proprietà nutrizionali, il riso si sposa benissimo con ortaggi e verdura di stagione.

Da provare assolutamente questa ricetta con la verza. Un risotto buonissimo e molto facile da preparare.

Una volta scelta la ricetta, bisognerà occuparsi della mantecatura. Per chi non volesse aggiungere il burro, il formaggio o altri lattici, ecco qualche piccolo suggerimento utile. In un precedente articolo avevamo parlato di questi 4 trucchetti per servire un primo piatto caldo e sempre gustoso.

Ed ecco, poi, i 3 facili trucchi di cucina per mantecare qualsiasi risotto e renderlo cremosissimo senza aggiungere burro o formaggio

l primo trucchetto si avvale della potenza di un ingrediente che tutti o quasi abbiamo in casa: la patata.

L’amido che contengono le patate è capace di amalgamare tutti gli ingredienti. Basterà grattugiare una patata nella pentola in cui sarà tostato il riso. Far soffriggere insieme all’olio e poi far cuocere il riso.

Una crema di verdure regalerà un sapore straordinario a qualsiasi risotto. Basterà far cuocere e frullare zucca, piselli o altre verdure per rendere il risotto cremosissimo.

Altro trucchetto velocissimo, la farina di riso mescolata con un po’ d’acqua. Una miscela che dona al risotto una consistenza più densa e golosa. Ecco, dunque, 3 facili trucchi di cucina da mettere in pratica per i nostri primi piatti.

