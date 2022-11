3 facili passaggi per sbucciare le castagne in un secondo e in modo meraviglioso

Come sbucciare le castagne facilmente? È il dilemma di tutti nel periodo autunnale. Il frutto del castagno, però, è amato davvero da molto nella stagione dell’autunno. Infatti, nessuno ci rinuncia e tanti provano vari modi per sbucciare le castagne.

A partire dal capire quanto tempo devono stare a bagno le castagne fino a come sbucciarle se le abbiamo cotte lesse, al forno (arrostiste, ossia le tipiche caldarroste che si differenziano da castagne e marroni) o in padella.

Per questo, vediamo i 3 facili passaggi per sbucciare le castagne bene, in modo semplice e sorprendentemente meraviglioso tramite un metodo favoloso: senza sbagliare, con un ottimo risultato. Per finire con i segreti della nonna che nessuno dice.

Ecco 3 facili passaggi per sbucciare le castagne

Il primo passo da fare per sbucciare bene le castagne è selezionare la grandezza di ogni castagna. Quindi, mai dimenticare di scegliere castagne di uguale dimensione.

In secondo luogo, occorre mettere le castagne scelte all’interno di acqua calda a mollo prima di cuocerle per circa un’ora.

In più, per sbucciare le castagne in modo facile è bene fare un taglio perfetto, che sia a forma di croce oppure orizzontale. Precisamente, il terzo passo da fare per sbucciare le castagne bene e con un ottimo risultato è quello di fare un taglio con un coltello affilato e a punta. In questo ultimo passaggio è importante toccare la castagne con la punta del coltello. Per cui, non bisogna limitarsi a tagliare solo la buccia. Difatti, il taglio deve andare oltre la buccia, quindi lo strumento che usiamo per tagliare deve toccare all’interno della castagna.

Infine, occorre cuocere le castagne per vedere il risultato.

Perché alcune non si sbucciano? Il segreto che nessuno dice

Il segreto per sbucciare le castagne è solo uno: seguire i 3 passaggi del procedimento, i quali, sono tutti decisivi.

Non solo, il tempo di cottura è estremamente significativo, e dipende dalla modalità di cottura delle castagne. Per esempio, nella friggitrice ad aria, le castagne non possono cuocere più di 17 minuti a 200 gradi poiché si potrebbero bruciare.

Invece, alcune volte, purtroppo, succede che quando mettiamo a mollo nell’acqua calda le castagne, la maggior parte vada in fondo ma alcune salgono a galla. Il motivo è che le castagne che non sono andate in fondo, ormai, sono andate a male e non possono essere mangiate.

Ma quanto è bello il risultato finale? Quello che ci fa emozionare? Sbucciare le castagne facilmente è importante se non vogliamo perdere alcune castagne che non si aprono.

Oltre a sbucciare le castagne, però, è indispensabile sapere anche i 4 metodi per cucinarle più famosi e popolari, in modo da poter provare a gustare questo frutto autunnale in tutti i modi possibili.