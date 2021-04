Chi non ha mai sofferto almeno una volta nella vita di mal di schiena? Domanda retorica! Il mal di schiena è uno dei dolori invalidanti che colpiscono più comunemente! Il mal di schiena infatti, non ha età: lo conoscono bene anche giovani e persone allenate.

Le cause possono essere fra le più varie. E nel caso si verifichi con una certa frequenza, occorre rivolgersi al medico per svolgere degli accertamenti specifici.

3 esercizi posturali per un sollievo rapido per il mal di schiena e un rimedio della nonna che funziona sempre!

Ad accorrere in nostro soccorso però ci sono 3 esercizi posturali per un sollievo rapido per il mal di schiena e un rimedio della nonna che funziona sempre!

Alla base delle patologie legate all’anca e alla schiena, in molti casi, ci sarebbe un’infiammazione muscolare. In questo caso del muscolo psoas.

Questo muscolo ci mantiene in posizione eretta collegando gli arti inferiori alla colonna vertebrale.

Secondo alcuni lo psoas sarebbe il muscolo dell’anima. Ma di questo lo Staff di Proiezioni di Borsa si è già occupata qui.

Primo esercizio posturale di scarico della colonna vertebrale. Ci si mette sdraiati per terra supini (schiena al pavimento) e gambe piegate con la pianta dei piedi ben poggiata a terra. Si mantiene questa posizione per almeno un minuto e poi di nuovo.

Secondo esercizio posturale di scarico della colonna vertebrale. Rimanendo supini, mettiamo i polpacci sulla seduta di una sedia, andando quindi a creare due angoli di 90 gradi. Il primo angolo retto è quello della schiena con le cosce e il secondo quello delle cosce con i polpacci.

Terzo esercizio posturale di scarico della colonna vertebrale. Rimaniamo sempre supini con le gambe piegate e pianta dei piedi a terra (posizione descritta nel primo esercizio) ma a questo punto portiamo il piede di una gamba sul ginocchio dell’altra gamba e poi cambiare.

Questi esercizi sono utilizzati dai fisioterapisti proprio per alleviare il carico a livello lombare prodotto dallo stare troppo in piedi o dal mantenere posizioni scorrette.

Infine un rimedio della nonna che ancora produce effetti quasi immediati.

Un rimedio della nonna che funziona sempre: l’olio essenziale di canfora

L’olio essenziale di canfora può essere aggiunto a qualche cucchiaio di olio d’oliva per un massaggio sulla parte dolente.

Di certo la profumazione non è delle migliori e inoltre non va ingerito nemmeno dagli animali domestici perché causerebbe avvelenamento.

In ogni caso non se ne deve abusare. Infatti il trattamento prolungato può provocare gravi effetti collaterali.

Un lieve rossore con effetto caldo è normale ma si consiglia di applicare un piccolo quantitativo su un braccio per verificare di non essere allergici.

Nonostante le diverse controindicazioni, un massaggio con l’olio di canfora ha un buon effetto riscaldante sulla muscolatura. È un rimedio utilizzato anche dagli sportivi.

Proviamo, quindi, a praticare questi 3 esercizi posturali per un sollievo rapido per il mal di schiena e un rimedio della nonna che funziona sempre!