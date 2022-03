La primavera ormai arrivata ci fa pensare alle vacanze. La maggior parte degli italiani ama il mare. Spiaggia, mare e piscina fanno rima con prova costume. Per non disperarsi all’ultimo momento, è bene agire con anticipo. Molte persone praticano attività fisica in maniera regolare. Altre, invece, per pigrizia o mancanza di tempo, non svolgono sport, non frequentano la palestra e non vanno neppure in piscina a nuotare. È doveroso ricordare che svolgere attività fisica con costanza fa bene alla salute. È quindi molto importante ancor prima che per la mera questione estetica. Ciò premesso, vediamo un veloce workout che possiamo fare tranquillamente a casa. Di seguito andremo a spiegare 3 esercizi da ripetere sotto forma di mini circuito per almeno 5 volte. Così facendo, impiegheremo 10 minuti appena. Un lasso di tempo davvero irrisorio.

Tutti possiamo infatti riuscire a ritagliarci 10 minuti in una giornata. Se così non fosse, sarebbero solo scuse… I 3 esercizi che andremo a spiegare si possono fare comodamente a casa. Si tratta infatti di esercizi a corpo libero che sfruttano il proprio peso corporeo. Inoltre, come già si può intuire dal titolo, sono esercizi che coniugano attività cardio e tonificazione. A questo punto, prepariamo il tappetino e cominciamo.

3 esercizi per dimagrire, tonificare la pancia e ridurre le maniglie dell’amore più velocemente allenandosi a casa 10 minuti al giorno

Cominciamo col sistemarci in posizione di plank, con tenuta sul palmo delle mani. Con lo sguardo rivolto verso il pavimento, portiamo una gamba per volta verso il petto. Dovremo fare una sorta di corsetta calciata. All’inizio, per prendere confidenza col movimento, è meglio eseguire dei passi alternati. Una volta stabilizzato l’equilibrio, procedere a ritmo più sostenuto. Questo primo esercizio, molto utile per riscaldarsi, va fatto per 20 secondi.

Svolta questa prima fase, procediamo con un plank laterale. Stesi su un fianco, solleviamo il corpo sostenendolo con un avambraccio e un lato del piede. Il corpo dovrà formare una linea retta obliqua. Mantenere la posizione 30 secondi. Quindi, ripetere sull’altro lato per altri 30 secondi. Questo esercizio è molto utile per rafforzare i muscoli obliqui dell’addome. I più allenati potrebbero intensificare lo sforzo eseguendo delle oscillazioni del bacino. Muovendo quindi, su è giù, il sedere. Tale variante potrebbe essere ulteriormente intensificata sistemando un pesetto sul fianco.

Concludiamo con il terzo esercizio del nostro mini circuito. Eseguiamo il russian twist per 20 secondi. Seduti a terra, con le ginocchia piegate e il busto a 45°, eseguire delle rotazioni del busto a destra e poi a sinistra. Questo esercizio risulterà più intenso se eseguito con i piedi sollevati da terra e/o tenendo tra le mani un peso.

Ripetuto 5 volte, per questo workout saranno necessari non più di 10 minuti totali. Ed ecco quindi 3 esercizi per dimagrire, tonificare la pancia e che potrebbero farci dire addio alle tanto odiate maniglie dell’amore. Per un allenamento ancora più completo, l’ideale sarebbe cominciare il circuito con 30 secondi di jumping jack. Infine, concludere la seduta con qualche esercizio di stretching.

Approfondimento

Per tonificare braccia, spalle e schiena, ecco 1 esercizio molto efficace da fare a casa e gli errori da evitare