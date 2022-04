Le parti del corpo che solitamente rientrano nella nostra “beauty list”, per essere al top quando ci guardiamo allo specchio, sono le cosce, i glutei e la pancia. Queste focalizzano quasi il 100% della nostra attenzione e per loro saremmo disposte a provare di tutto, tra diete e allenamenti innovativi.

In realtà, ci potrebbe essere qualche altra zona critica, di cui non si parla abbastanza e spesso snobbata. Un esempio sarebbero le ginocchia, che per un fattore genetico, di postura, di età o di accumulo di qualche chilo di troppo, potrebbero apparirci grosse.

La pelle, infatti, cadrebbe giù dalle cosce e, perdendo tono muscolare, andrebbe a ripiegarsi nella zona delle rotule, regalando un antiestetico effetto XL e flaccido.

Inoltre, le ginocchia attrarrebbero come una calamita sia la cellulite sia la ritenzione idrica, che le renderebbero vistosamente più gonfie.

Snellire e rassodare, quindi, diventerebbero le nostre parole chiave e per farlo potremmo provare le classiche creme dimagrenti, insistendo sulla zona ginocchia, o i massaggi tonificanti e drenanti alle gambe.

Tuttavia, potremmo anche dedicarci a un po’ di sano movimento provando questo circuito di esercizi, breve ma intenso.

Ginocchia e non solo

I 3 esercizi che conosceremo nell’articolo di oggi servirebbero innanzitutto per le ginocchia.

In particolare, andrebbero ad allenare la zona del quadricipite della coscia, tonificando questo muscolo e quindi anche la pelle più flaccida in zona rotula.

Tuttavia, potrebbero aiutarci anche con altre parti del corpo come:

polpacci;

cosce;

glutei.

3 esercizi per dimagrire le ginocchia grosse senza ricorrere a massaggi o creme costose, perfetti da fare a casa senza attrezzi

Il primo esercizio si chiama Leg Extension e per farlo a casa avremo bisogno di una sedia. Infatti, dobbiamo sederci, avvicinare la schiena alla spalliera tenendola dritta e afferrare con entrambe le mani la seduta.

A questo punto, procedendo lentamente, dobbiamo sollevare entrambe le gambe rimaste a penzoloni, portandole parallele al pavimento e riportandole nella posizione iniziale.

Di Leg Extension potremmo fare 3 ripetizioni da 10.

Secondo esercizio

Il secondo esercizio consiste, invece, in degli affondi in avanti.

Alziamoci in piedi, mani sui fianchi, e, partendo da una posizione con i piedi uniti:

portiamone avanti uno, come se volessimo fare un passo;

pieghiamo il ginocchio spinto in avanti;

distendiamo la gamba rimasta al suo posto;

ritorniamo nella posizione iniziale e ripetiamo l’esercizio dall’altro lato.

Di affondi in avanti potremmo farne 3 ripetizioni da 10 per gamba.

Terzo esercizio

Infine, l’ultimo esercizio si chiama Sissy squat. Per farlo rimaniamo in piedi, affiancandoci ad un supporto, come un tavolo, su cui tenerci con una mano sola. Divarichiamo le gambe, posizionando i piedi in corrispondenza delle spalle, e portiamo la schiena all’indietro piegando e flettendo le ginocchia.

In questo particolare movimento dovremmo cercare di rimanere con la schiena dritta, sollevare i talloni e cercare di abbassarci quanto più possibile. Di Sissy squat potremmo farne 3 ripetizioni da 8.

Quindi, ecco qui i 3 esercizi per dimagrire le ginocchia grosse e sfoggiare gambe snelle dalle caviglie all’inguine.

