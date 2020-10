Oggigiorno molte donne vorrebbero avere un fisico formoso in stile Kim Kardashian. Ma a nessuno piacerebbe avere le odiatissime culotte de cheval. Per culotte de cheval si intende quel cuscinetto di grasso localizzato all’esterno della coscia, all’altezza del gluteo. Spesso sono accompagnate da cellulite e ritenzione idrica. Le culotte de cheval possono formarsi per diversi motivi: cattiva circolazione, sedentarietà, genetica, ormoni e ritenzione idrica.

Inoltre, sono uno degli inestetismi più difficili da combattere. Diete, massaggi drenanti, sedute di rieducazione posturale possono aiutare la situazione. Se però si associano anche questi 3 esercizi facili e veloci per eliminare le culotte de cheval, si vedranno scomparire in un batter d’occhio!

Alzate laterali

Partire in ginocchio con le mani appoggiate per terra sotto le spalle. Fare un bel respiro raddrizzando la schiena e tendendo gli addominali. Appoggiare la punta dei piedi per terra (non lasciare che il collo del piede tocchi per terra, per intenderci). Tenendo la gamba piegata a 90 gradi solleviarla lateralmente e portare il ginocchio verso l’esterno. Ricordarsi di tenere il piede a martello, è importantissimo! Fare 3 ripetizioni da 15 alzate laterali per gamba e poi riposarsi per un minuto.

Alzata e discesa della gamba

Cambiare posizione e coricarsi sul fianco sinistro. Piegare il braccio sinistro sotto la testa e appoggiare la mano destra davanti al bacino. Tenere la gamba sinistra leggermente piegata e ben aderente al suolo: darà un grande sostegno! Tenendo il piede a martello sollevare lentamente la gamba destra, poi l asi riabbassi senza farla appoggiare a terra. Fare 3 ripetizioni da 20 alzate e discese per lato e poi riposare un minuto. È un esercizio tosto, ma è super efficace.

Alzate laterali con affondo

L’ultimo dei 3 esercizi facili e veloci per eliminare le culotte de cheval è costituito dalle alzate laterali con affondo. Partire in piedi. Portare il peso sulla gamba sinistra e tendere la gamba destra verso l’esterno. Questa volta tendere anche la punta del piede e non tenerlo a martello. Dunque sollevare la gamba destra verso l’esterno. Prima di riappoggiarla a terra, incrociare la gamba destra dietro alla sinistra e fare un affondo. Fare 3 ripetizioni da 10 alzate laterali con affondo per gamba e infine si goda il meritato riposo.