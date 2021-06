Fare sport e allenarsi si sa, è importante sia per avere un fisico più scolpito, ma soprattutto per rimanere in buona salute. Migliora la circolazione del sangue, combatte la ritenzione idrica ed aiuta a prevenire alcuni disturbi. Per evitare fastidiosi inestetismi della pelle, è fondamentale non avere una vita sedentaria, senza per forza dover andare in palestra. Non c’è bisogno di avere attrezzi speciali, esistono degli esercizi che possono, in breve tempo, aiutare ad ottenere ottimi risultati, se fatti nel modo giusto. Avere glutei e gambe toniche e muscolose non è un sogno irraggiungibile se pratichiamo quest’allenamento con costanza per almeno un mese.

Ecco i 3 esercizi da fare per eliminare in maniera efficace il grasso accumulato su glutei e gambe ed essere pronti per la prova costume.

Squat

Un esercizio sempre efficace, impegnativo ma utilissimo per tonificare gambe e glutei in poco tempo. In piedi, divaricare leggermente le gambe, posizionare le mani ai fianchi o dietro la nuca. Piegare le gambe a 90°, come per sedersi, mantenendo sempre la schiena dritta, spingendo indietro i glutei e tenendo l’addome in dentro. Ripetere il movimento per 20 volte, poi recuperare per 30 secondi fiato e nuovamente fare un’altra serie di squat. Il numero di ripetizioni dipende dal livello da cui si parte, sarà bene non sforzare troppo il corpo, ma abituarlo gradualmente.

Affondi

La posizione iniziale è in piedi, mani sui fianchi, tenere la schiena perfettamente dritta, meglio usare uno specchio per controllare la postura. Iniziare alzando il ginocchio destro e portare la gamba in avanti poggiando il piede. La gamba che rimarrà indietro si piegherà automaticamente fino a quasi toccare il pavimento. Fare 10 ripetizioni su una gamba e poi altrettanti con l’altra, recuperare per 30 secondi e rifare altre 2 serie.

Calcio dell’asino

A carponi, gambe parallele, un po’ aperte, pancia in dentro, portare una gamba alla volta indietro, tenendola piegata, con la coscia parallela al pavimento. Mai incurvare la schiena e controllare sempre la respirazione.

Ricordare di allungare i muscoli sia prima di fare gli esercizi che alla fine, facendo un po’ di stretching, per evitare dolori e strappi.

Questi sono i 3 esercizi da fare per eliminare in maniera efficace il grasso accumulato su glutei e gambe ed essere pronti per la prova costume.