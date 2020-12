Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mantenere sempre la casa in ordine e pulita non è proprio una cosa facile. Richiede tempo attenzione e precisione ma a lavoro finito può dare grande soddisfazione. È vero anche che serve esperienza e conoscenza di tecniche e qualche trucco per ottimizzare i tempi e i risultati. Tuttavia, anche se ci si ritiene degli esperti è meglio conoscere i 3 errori più comuni che quasi tutti commettono nelle pulizie di casa. Andiamo a scoprirli in questo articolo, probabilmente ne facciamo qualcuno anche noi.

Non controllare le etichette dei prodotti che utilizziamo

Certo magari sappiamo quale detergente va usato per i sanitari quale per il piano cottura o per i pavimenti. Ma non leggere le istruzioni è sicuramente uno dei 3 errori più comuni che quasi tutti commettono nelle pulizie di casa. Varie sono le informazioni importanti che potremmo non considerare. Le dosi giuste per esempio sono fondamentali per non rovinare determinate superfici.

Le indicazioni sul dover risciacquare o meno il prodotto. Questo punto è particolarmente importante perché per alcuni detergenti è in realtà un’azione necessaria.

Utilizzare lo stesso panno per tutta la casa

È una leggerezza molto comune quella di non cambiare questo strumento di pulizia in base alla superficie e alla zona della casa. Qui si pone una questione sia di igiene che di efficienza. Nel primo caso perché è meglio non mischiare sporco e microbi di vari punti della casa. Nonostante con questi utilizziamo detergenti, qualcosa può sempre rimanere. E quindi per esempio non è il massimo utilizzare uno straccio nel bagno e poi nella cucina. Per quanto riguarda il secondo punto, per ogni superficie è ottimale adoperare un panno di diversa struttura. Da quello di stoffa per i vetri a quello in microfibra per il piano cottura, a ognuno il suo. Sia per raggiungere il miglior risultato sia per non rovinare le superfici.

Non pulire gli utensili che utilizziamo

Questo è forse il maggiore tra i 3 errori più comuni che quasi tutti commettono nelle pulizie di casa.

È una regola che in realtà si basa su un principio basilare: non si può pulire lo sporco con qualcosa di sporco. Purtroppo però per frettolosità o per pigrizia si sorvola su questo passaggio fondamentale a fine pulizie. Ma se non puliamo scope, moci, spugnette, panni prima di iniziare a sistemare la casa potremmo fare più danni di prima.

Ora, che abbiamo scoperto questi errori, cerchiamo di non commetterli più, e diventare perfetti anche nelle pulizie di casa.